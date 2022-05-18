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Çevre

İklim değişikliği Hindistan ve Pakistan'da rekor sıcaklıkları '100 kat' olası hale getirdi

İklim değişikliği, Hindistan'ın kuzeybatısı ile Pakistan'da rekor sıcaklıkların yaşanmasını 100 kat daha olası hale getirdi.

Mehmet Alaca   | 18.05.2022
İklim değişikliği Hindistan ve Pakistan'da rekor sıcaklıkları '100 kat' olası hale getirdi Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Ulusal Hava Servisince yapılan bir çalışma kuzeybatı Hindistan ile Pakistan'da hava sıcaklıklarının iklim değişikliği kaynaklı artma ihtimaline işaret ediyor.

Çalışmada, bölgenin her üç yılda bir 2010'da görülen rekor sıcaklıkların seviyesinin üstüne çıkan bir sıcak hava dalgasıyla yüzleşebileceğine vurgu yapılırken, iklim değişikliğinin rekor kıran sıcaklıkların yaşanmasını 100 kat daha olası hale getirdiği aktarıldı.

İklim değişikliğinin olmaması halinde son dönemde iki ülkede bazı bölgelerde 50 dereceyi aşan aşırı sıcaklıkların her 312 yılda bir gerçekleşeceği belirtildi.

Çalışmada, yüzyılın sonuna kadar Hindistan ve Pakistan'da neredeyse her yıl benzer yüksek sıcaklıkların beklenebileceği aktarıldı.





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