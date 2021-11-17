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Dünya, Çevre

Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de son dönemde tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömürle çalışan bazı elektrik santrallerinin kapatıldığı bildirildi.

İdris Sülün   | 17.11.2021
Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı

Yeni Delhi

Hindistan Federal Çevre Bakanlığı tarafından verilen talimat uyarınca, başkent Yeni Delhi ve çevre bölgelerde halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşan hava kirliliğiyle mücadele kapsamında okulların ve kömürden elektrik elde eden bazı termik santrallerin kapatılmasına karar verildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, özellikle başkent ve çevresini etkisi altına alan hava kirliliği nedeniyle yetkililerden "evden çalışma" uygulaması da dahil acil önlemler almasını istemişti.

Mahkeme kararının ardından hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla yeni tedbirlerin yer aldığı yönergeler yayımlandı.

Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, okulların kapatılmasının yanı sıra 21 Kasım’a kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulması talimatını verirken zaruri olmayan malları taşıyan kamyonların yola çıkmasını da yasakladı.

Öte yandan söz konusu tedbirler kapsamında, tüm eyaletlere, özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışmasının tavsiye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) geçtiğimiz haftalarda 500 üzerinden 343’te kalırken bazı günlerde bu oran 499 seviyesine kadar çıkmıştı.

Hava kirliliği nedeniyle 13 Kasım’da başkentte eğitime 1 hafta ara verilmişti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

2019'da yapılan bir araştırmada, Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayımlanan bir çalışma ise Hindistan'da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

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