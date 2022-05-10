'Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'nde iklim ve gıda krizi tartışılacak

Ankara
Şeker-İş, 13 Mayıs'ta Ankara'da bir otelde sempozyum formatında, "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi" düzenleyecek.
İklim değişikliği çerçevesinde gıdada yeniden dönüşümün masaya yatırılacağı zirvede, gıda krizinin nedenleri, soruna yönelik çözüm önerileri, konuyla ilgili olası risk ve fırsatlar ortaya koyulacak ve iklim krizine karşı acil atılması gereken adımlar tartışılacak.
"Gıdanın Geleceğine Su ve İklimin Etkisi", "Gıdanın Geleceğinde Yeni Kaynak ve Teknolojiler", "Gıdanın Geleceğinde Yeni Trend ve Algılar", "Gıdanın Geleceğinde Paydaşların Rolü" ve "Stratejik Şeker Sektörünün Geleceği" başlıklarında oturumların düzenleneceği sempozyumda, güvenilir gıdada sürdürülebilirlik konusu ele alınacak.
Zirveye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Federasyonu (EFFAT) Genel Sekreteri Kristjan Bragason, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bilim insanı Dr. Serdar Uysal, diyetisyen ve aktivist Dilara Koçak, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Prof. Dr. Metin Başaranoğlu'nun katılması bekleniyor.
"Güvenilir gıdaya erişim küresel bir sorun"
Zirveyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, sendika olarak, önemli bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dünyada herkese yetebilecek gıda bulunmasına rağmen birçok coğrafyada özellikle savaş ve iç karışıklıklarla açlık ve sefalet durumunun yaşandığına işaret eden Gök, güvenilir gıdaya erişimin sadece Türkiye'nin değil, küresel bir sorun olarak tüm insanların önünde durduğunu vurguladı.
Başkan İsa Gök, "Gelişen teknoloji, yeni kaynak ve trendlere rağmen iklim krizi ve yaşanan pandemi ile birlikte gıdanın stratejik önemi daha iyi anlaşıldı. İklim değişikliğinin ekosistem, toplumlar ve güvenilir gıdaya erişim üzerindeki etkileri ve kırılganlıklarının konuşulacağı 'Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi' ile sorunun çözümüne ışık tutmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.