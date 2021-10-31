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Çevre

GES'ler için reaktif güç destek performans test prosedürleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için reaktif güç destek hizmeti performans test prosedürlerini belirledi.

Firdevs Yüksel   | 31.10.2021
GES'ler için reaktif güç destek performans test prosedürleri belirlendi

İstanbul

EPDK'nin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen "Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri için Reaktif Güç Destek Hizmeti Performans Test Prosedürleri" kapsamında, söz konusu performans testleri üretim tesisinin sisteme bağlantı noktalarında üretim tesisi bazında gerçekleştirilecek. Bu testlere ilişkin reaktif güç destek hizmeti performans test sertifikası ve test raporu üretim tesisi bazında hazırlanacak.

Güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için reaktif güç destek hizmeti performans testleri "reaktif güç kapasite testleri" ve "gerilim kontrolü testi" olmak üzere iki kısımdan oluşacak.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle reaktif güç destek hizmeti performans testi öncesinde sağlanması gereken koşulların yanı sıra ilgili testlerin hedefi, aşamaları, sonuçları ve kabul kriterleri de belirlendi.

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