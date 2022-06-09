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Kültür, Çevre

Dünyadaki deniz canlıları, "Küresel İklimin Derin Etkisi" sergisinde bir araya geldi

Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan'ın Türkiye ve dünyadaki denizler ve deniz canlılarının fotoğraflarından oluşan "Küresel İklimin Derin Etkisi" sergisi, Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 09.06.2022
Dünyadaki deniz canlıları, "Küresel İklimin Derin Etkisi" sergisinde bir araya geldi Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'i Tüketmeyelim" fotoğraf sergisi

Ankara

Esenboğa Havalimanı'nda yer alan TAV Galeri'de açılan "Küresel İklimin Derin Etkisi" sergisinde, Ceylan'ın farklı ülkelerden çektiği deniz canlılarının fotoğrafları yer aldı.

Ceylan, AA muhabirine, serginin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum himayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Fotoğraflarında nesli tehlike altındaki deniz canlılarına dikkati çektiğini anlatan Ceylan, böyle bir sergi ile toplumun bu konuda bilinçlenmesini, farkındalık oluşmasını amaçladığını ifade etti.

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