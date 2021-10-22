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Çevre

Dalgıçların İzmit Körfezi'nde karşılaştığı piknik masası deniz süpürgesiyle çıkarıldı

İzmit Körfezi'nde dalış yapan dalgıçların fark ettiği piknik masası, deniz süpürgesi yardımıyla çıkarıldı.

Şengül Azbay   | 22.10.2021
Dalgıçların İzmit Körfezi'nde karşılaştığı piknik masası deniz süpürgesiyle çıkarıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen "İzmit Körfezi'ni Balıklandırma" projesi çerçevesinde dalgıçlar su altı görüntüsü çekti.

İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakılan etkinlikte, su altında çekim yapan dalgıçlar denizin altında piknik masasıyla karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, deniz süpürgesi yardımıyla piknik masasını denizden çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ise "Biz de 'Piknik masalarımız nereye kayboluyor?' diyorduk." şeklinde paylaşım yapıldı.

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