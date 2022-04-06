Dolar
14.74
Euro
16.08
Altın
1,925.70
ETH/USDT
3,207.50
BTC/USDT
43,809.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Çevre

BM raporu: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün

Birleşmiş Milletler raporuna göre, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün olabilir.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 06.04.2022
BM raporu: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) emisyon azaltımına odaklanan "İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması" raporunda, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmanın ve korumanın mümkün olabileceği belirtildi.

Raporda, küresel sıcaklığın 2015'te Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırına ulaşmaya devam ettiği aktarıldı.

Uzmanlar, söz konusu küresel sıcaklık artışının 10 yıl içinde sınırlandırılmasının ve sınırın korunmasının mümkün olduğunu belirtti.

IPCC Başkanı Hoesung Lee, yaptığı açıklamada, küresel ısınmayı kontrol altına almak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahip olunduğunu belirterek "Biz kritik bir yol ayrımındayız. Şimdi alacağımız kararlar, geleceği güvence altına alabilir." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlara dikkati çeken Lee, etkili olan politikalar uygulanarak mücadele edilebileceğini aktardı.

Rapora göre, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar emisyonların en az yüzde 43 (24 gigaton) düşürülmesi gerekiyor.

Emisyon azaltımında bu oranın başarılabilmesi için kömür kullanımının 2030'a kadar yüzde 75 gerilemesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ise hızla artmasına ihtiyaç duyuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi

Benzer haberler

BM raporu: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün

BM raporu: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün

İklim krizine giden yollardan biri mutfaktan geçiyor

BM Genel Sekreteri: İklim değişikliyle mücadele için verilen boş vaatler utanç dosyası

İklim değişikliğinin acısını en az sorumlu olanlar yaşıyor

İklim değişikliğinin acısını en az sorumlu olanlar yaşıyor
Yeşil sözlük: İklim değişikliği

Yeşil sözlük: İklim değişikliği
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız EKO İKLİM Zirvesi'ni değerlendirdi

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız EKO İKLİM Zirvesi'ni değerlendirdi