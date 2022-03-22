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Kültür, Çevre

Bisikletle gölleri gezen aile 'fotoğraf ve su sergisi' açtı

Su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için kızlarıyla Türkiye'deki göllerin etrafını bisikletle turlayan öğretmen çift, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Suyun İzinde Fotoğraf ve Su Sergisi" açtı.

Murat Yıldırım   | 22.03.2022
Bisikletle gölleri gezen aile 'fotoğraf ve su sergisi' açtı FOTOĞRAF: Murat Yıldırım/AA

Kocaeli

Su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için kızlarıyla Türkiye'deki göllerin etrafını bisikletle turlayan öğretmen çift, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Suyun İzinde Fotoğraf ve Su Sergisi" açtı.

Kandıra Anadolu Lisesinde görev yapan matematik öğretmenleri İpek ve Barış Şen, 5 ve 13 yaşındaki kızlarıyla çıktıkları bisiklet turunda göllerden topladıkları su örneklerini ve çektikleri fotoğrafları derleyerek sergi açmaya karar verdi.

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, sosyal medyada "Hepşenler" ailesi olarak tanınan çiftin 28 fotoğrafı yer aldı.

Serginin açılışına Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Hepşenler suyun izinde" sloganıyla tura çıkan aile, Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir ve Çıldır gibi 53 gölün çevresinde pedal çevirdiklerini, su numuneleri ve fotoğraflarla iklim değişikliğine dikkati çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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