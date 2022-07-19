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Çevre

Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı

Avrupa Birliği uzmanları, aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa'da "yüksek düzeyde ozon kirliliği yaşanabileceği" konusunda uyardı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 19.07.2022
Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı

Ankara

AB'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden (CAMS) yapılan açıklamada, ozon kirliliğinin ilerleyen günlerde kuzey ve batı Avrupa'da yoğun görülebileceği belirtildi.

CAMS, geçen hafta Portekiz, İspanya ve İtalya'da günlük ozon oranının "sağlıksız seviyelere" ulaştığını, bazı bölgelerde metreküp başına 200 mikrogram ozon bulunduğunu aktardı.

Avrupa'da 18-20 Temmuz'da ozon kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

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Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı