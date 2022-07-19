Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı
Avrupa Birliği uzmanları, aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa'da "yüksek düzeyde ozon kirliliği yaşanabileceği" konusunda uyardı.
Ankara
AB'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden (CAMS) yapılan açıklamada, ozon kirliliğinin ilerleyen günlerde kuzey ve batı Avrupa'da yoğun görülebileceği belirtildi.
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CAMS, geçen hafta Portekiz, İspanya ve İtalya'da günlük ozon oranının "sağlıksız seviyelere" ulaştığını, bazı bölgelerde metreküp başına 200 mikrogram ozon bulunduğunu aktardı.
Avrupa'da 18-20 Temmuz'da ozon kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.