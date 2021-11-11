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Dünya, Çevre

BAE, 28. BM İklim Değişikliği Konferansı 'COP28'e ev sahipliği yapacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2023'te düzenlenecek 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP28"e ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Muhammed Semiz   | 11.11.2021
BAE, 28. BM İklim Değişikliği Konferansı 'COP28'e ev sahipliği yapacağını açıkladı

Ankara

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'nin 2023'te iklim konferansına (COP28) ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Nahyan açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: "Dünya ülkeleri arasında iklim eylemindeki çabaları koordine etmek, çevrenin korunmasının güçlenmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için bir fırsattır. İnsanlığın refahını sağlamak için uluslararası toplumla iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz."

BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberde de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Genel Sekreterliği'nin BAE'nin COP28'e ev sahipliği yapacağını duyurduğu belirtildi.

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