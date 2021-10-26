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Çevre

Antalya'da faydalı böcek yetiştiriciliği için ekilen patatesler hasat ediliyor

Antalya'da turunçgil ve nar bahçelerindeki unlu bit zararlısıyla mücadele için yetiştirilen faydalı böceklerin üretimi için ekilen patateslerin hasadı başladı.

Levent Kişi   | 26.10.2021
Antalya'da faydalı böcek yetiştiriciliği için ekilen patatesler hasat ediliyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korkuteli Osmankalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirmek üzere verilen tohumluk patatesler hasat ediliyor.

Kooperatif üyeleri tarafından yetiştirilen patatesler, Büyükşehir Belediyesince satın alınarak biyolojik mücadele için faydalı böcek üretiminde kullanılacak. Üretimi gerçekleştirilen faydalı böcekler ise turunçgil ve nar bahçelerine bırakılarak unlu bit zararlısıyla mücadele edilecek.

Bu sayede pestisit kalıntısının önüne geçilecek, tüketicinin sağlığı korunacak, üreticinin üretim aşamasındaki işçilik ve pestisit maliyetleri azalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkuteli Osmankalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Musa Oral, Büyükşehirden ilk kez hibe desteği aldıklarını belirtti.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerde bundan sonraki yıllarda bu desteklerin farklı alanlarda ve farklı ürünlerle de devam edilmesi kararına vardıklarını aktaran Oral, "Patateslerin herhangi bir ilaç ve gübre kullanılmadan tamamen organik şekilde üretilmiş olması da bizim için bir avantaj. Geri alma garantisiyle bu işe teşvik edildik. Bu desteklerin devamının sağlanmasını diliyoruz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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