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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı’da Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’nin temel atma töreninde konuşuyor
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Yaşam, Çevre

Antalya'da dip temizliğinde denizden klozet, süpürge, pantolon gibi atıklar çıktı

Antalya'da İklim Değişikliği Çalıştayı kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.

Zehra Tekeci   | 12.11.2021
Antalya'da dip temizliğinde denizden klozet, süpürge, pantolon gibi atıklar çıktı Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki etkinlikte, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği Başkanı Ateş Evirgen ile Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarmadan (DEGAK) profesyonel 50 dalgıç yer aldı.

Denize dalarak temizlik yapan Uysal, denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dünya genelinde su kirliliğinin her geçen gün daha da arttığını belirten Uysal, bu sorunun canlı türlerini de tehdit ettiğini vurguladı.

Farkındalığın artırılarak eyleme dönüşmesi gerektiğini bildiren Uysal, "Temizlik etkinliğimizde gördüğümüz kadarıyla deniz dibinde çok sayıda ve büyük parçalı atıklar var. Denizleri, doğayı kirletmememiz gerektiğini artık herkes biliyor. Tedbirlerimizi almazsak çok kısa sürede yaşamı tehdit edeceği açık olan bir doğa sorunu yaşanıyor." diye konuştu.

Evirgen ise uzun yıllardır yürüttüğü su altı fotoğrafçılığını bir süredir deniz kirliliği üzerine yoğunlaştırdığını anlattı.

Su altının da üstü kadar kirli olduğunu söyleyen Evirgen, "Su altının güzellikleri tarif edilemez ancak şimdi objektiflerimizi tersine çevirmeye başladık. İstemediğiniz şeyleri görüyoruz. Onları fotoğraflayarak toplumun bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte deniz dibinden süpürge, klozet, trafik dubası, pantolon, ayakkabı, plastik ve cam şişeler, balık sepeti ve çok sayıda lastik çıkarıldı.


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