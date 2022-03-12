Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,570.50
BTC/USDT
38,941.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
logo
Gündem, Çevre

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla arttı

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve kuruma tehlikesi geçiren Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi 128 milyon metreküpe ulaştı.

Zekeriye Şimşek   | 12.03.2022
Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla arttı Fotoğraf: Zekeriye Şimşek / AA

Gaziantep

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışlarla ve "son 54 yılın en şiddetlisi" olarak değerlendirilen kar yağışıyla çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Barajdaki su seviyesinin geçen yıl ocak ayında 45 milyon metreküp olduğunu, yetkililerinden aldıkları bilgi doğrultusunda barajda doluluk oranının 128 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Köse, "Mevsimsel yağışların devamıyla su seviyesinin 200 milyon metreküpe çıkacağı bekleniyor. Bölge çiftçileri ise son yağışların ilçenin ana ürünleri başta kırmızı biber, üzüm olmak üzere diğer tüm ürünlerin rekoltelerini olumlu yönde etkileyeceğini, yer altı sularının ise zenginleşeceğini bize belirtti." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla arttı

Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla arttı