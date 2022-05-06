Dolar
14.95
Euro
15.80
Altın
1,885.25
ETH/USDT
2,670.00
BTC/USDT
35,860.00
BIST 100
2,459.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenliyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Çevre

Afrika’nın 'tahıl ambarında' üretim yüzde 40'tan fazla düştü

Afrika’da bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan Zimbabve'de tahıl üretiminde yüzde 40'tan fazla düşüş meydana geldi.

Tufan Aktaş   | 06.05.2022
Afrika’nın 'tahıl ambarında' üretim yüzde 40'tan fazla düştü

İstanbul

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basına yaptığı açıklamada, yağışların az olması ve geç başlamasının tarımsal üretimde daralmaya yol açtığını söyledi.

Mısır üretiminin 2021-2022 hasat döneminde yüzde 43 azaldığını aktaran Mutsvangwa, geleneksel tahıl ürünlerinde ise yüzde 44'lük bir üretim azalışı olduğunu belirtti.

Mutsvangwa, tütün üretimindeki düşüşün de yüzde 8 olduğunu ifade etti.

2000’li yıllara kadar Afrika’ya ve hatta tüm dünyaya buğday, tütün ve mısır ihraç eden ülkede, özellikle beyaz çiftçilerin toprağına el konulması sonrası tarımdaki ilerleme gerilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı

Benzer haberler

Afrika’nın 'tahıl ambarında' üretim yüzde 40'tan fazla düştü

Afrika’nın 'tahıl ambarında' üretim yüzde 40'tan fazla düştü

DSÖ: Afrika'da aşıyla önlenebilir hastalıklar artışa geçti

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı

The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor

The Economist: Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri farklı alanlarda gelişiyor
DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı

DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı
'Cambaz kartal' Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi

'Cambaz kartal' Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi