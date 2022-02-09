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Dünya, Çevre

Afrika Boynuzu'ndaki kuraklık milyonlarca kişiyi açlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler, Kenya, Somali ve Etiyopya'nın yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklığa sürüklendiğini ve 13 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Tufan Aktaş, Gökhan Kavak   | 09.02.2022
Afrika Boynuzu'ndaki kuraklık milyonlarca kişiyi açlığa sürüklüyor

İstanbul

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında kalması yeni bir gıda krizini tetikledi.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgede son 40 yılın en kurak döneminin yaşandığını, besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Susuzluk göçle birlikte salgın hastalıkların yayılmasını da tetikledi.

13 milyon kişi kuraklığın pençesinde

Dünya Gıda Programı (WFP), kuraklıktan en fazla etkilenen Kenya, Somali ve Etiyopya'da bu yılın ilk çeyreğinde 13 milyon kişinin şiddetli kuraklıkla mücadele etmek zorunda kalacağını duyurdu.

Etiyopya'da 5,7 milyon kişi şiddetli kuraklıktan etkilenip acil yardıma ihtiyaç duyarken Kenya'da ise 2,8 milyon kişi yardım bekliyor.

Kuraklığın en fazla etkilediği ülkelerden Somali'de ise insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 3,5 milyon olurken gerekli yardım yapılmazsa bu sayının 4,6 milyona çıkacağı uyarısı yapıldı.

Etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan eden Somali'de şiddetli kuraklıktan ötürü şimdiden 245 bine yakın kişi göç etmek zorunda kaldı.

WFP, Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki kuraklık nedeniyle 5,5 milyon çocuk yetersiz beslenirken gelecek üç ay içerisinde yağmur yağmazsa bu sayının iki katına çıkacağı uyarısı yaptı.

Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönem yaşanıyor

Mevsimsel yağışların 2020’nin sonlarından bu yana üçüncü kez yeterli miktarda olmaması nedeniyle bölge, 1981'den beri en kurak dönemini yaşıyor.

Mevsimsel yağışların azalmasına bağlı yaşanan kuraklıktan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Bölge ülkelerinde yaşayan insanların çoğu geçimini hayvancılıkla sürdürürken birçok köylü hayvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, kuraklık nedeniyle 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan leşleri etrafa ağır kokular salarken hayvanlarını korumak isteyen insanlar ise başka bölgelere göç ediyor.

Kurak arazilerde yaşayan ve çiftçilik yapan bazı topluluklar arasında su kaynakları yüzünden çatışmalar görülmeye başlandı.

WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, "Tekrarlayan kuraklık nedeniyle Afrika Boynuzu'nda tarım ürünleri yanıyor, hayvanlar ölüyor, açlık artıyor." ifadesini kullandı.

327 milyon dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da 20 milyondan fazla kişinin gelecek altı ay içerisinde acil su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacağını bildirdi.

WFP'nin gelecek 6 ayda 4,5 milyon kişiye yardım edebilmek için gerekli olduğunu açıkladığı rakam ise yaklaşık 327 milyon dolar.

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