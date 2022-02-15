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Dünya, Çevre

ABD'nin batısında son 1200 yılın en büyük kuraklığı yaşandı

ABD'nin batısının, 2000-2021 yıllarında son 1200 yılın en büyük kuraklığını yaşadığı bildirildi.

Ayşe Doğru   | 15.02.2022
ABD'nin batısında son 1200 yılın en büyük kuraklığı yaşandı

Ankara

CNN'in haberine göre, Nature Climate Change dergisinde yayımlanan çalışmada, 2000-2021 yıllarının ülkenin batısının son 1200 yıldaki en kurak dönemi olduğu belirtildi.

Geçen yılki kuraklığın şiddetinin olağan dışı olduğu ve ölçümlerin bu ağır kuraklık durumunun 2022’de de devam edeceğini gösterdiği aktarılan çalışmada, insan kaynaklı iklim krizinin mega kuraklığı yüzde 72 daha kötüleştirdiği ifade edildi.

Batı yakasındaki Los Angeles kentine, Aralık 2021'de metrekareye sadece 25 santimetre yağış düşmesine rağmen ocak ayında 1 santimetre bile düşmediği ifade edilen çalışmada, bunun kentin en kurak 8. ocak ayı olduğu, şubat ayının yarısında da durumun hiç iç açıcı olmadığı kaydedildi.

California Üniversitesinden Profesör David Feldman, çok sayıda bilim insanın gelecekte daha uzun ve kurak dönemler yaşanacağı tahmininde bulunduğunu dile getirdi.

Feldman, bu dönemleri aşırı yoğun fırtınaların takip edeceğini söyledi.

Çalışmanın baş yazarı Profesör Park Williams da bu büyük kuraklığı ortalamanın üzerinde yağmur ve karlı bir dönemin takip etmesinin yıllar alacağını vurguladı.

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