Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
100,555.00
Altın
1,504.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Dünya, Cemal Kaşıkçı

Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Twitter, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "kilit rol" oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.

Emel Öz Gözellik   | 20.09.2019
Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Ankara

Sosyal medya şirketi Twitter'dan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır merkezli 267 hesabın askıya alındığı belirtildi. 

Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu.

Platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Kahtani'nin hesabının da askıya alındığı kaydedildi.

Kahtani'nin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyordu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı

Benzer haberler

Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı