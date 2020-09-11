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Dünya, Cemal Kaşıkçı

Trump Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi ABD Kongresinin incelemesinden korumuş

Robert Woodward, yeni kitabında ABD Başkanı Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prens Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğunu söylediğini yazdı.

Bekir Aydoğan   | 11.09.2020
Trump Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi ABD Kongresinin incelemesinden korumuş

Ankara

Gazeteci Robert Woodward'ın gelecek hafta salı günü çıkacak "Öfke" başlıklı kitabının bir kopyasına ulaşan Business Insider'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin SelmanSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Kongre incelemesinden kurtardı.

Woodward'ın kitap için 18 geniş kapsamlı röportaj yaptığı Trump'ın, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

"Sürece çok fazla 'müdahil' oldum"

Woodward ile görüşmesi sırasında, "Ne demek istediğini anlıyorum" diyen ABD Başkanı, sürece çok fazla "müdahil" olduğunu belirterek, "Durumla ilgili her şeyi biliyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığı görüşmede, ABD istihbaratının aksini tespit etmesine rağmen Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de dile getirdi.

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