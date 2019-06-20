Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.76
BIST 100
94,640.63
Altın
1,382.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bahçelievler'de Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Politika, Cemal Kaşıkçı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: BM Raporu Türkiye'nin haklılığını vurgulamaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, BM'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yayınladığı raporun Türkiye'nin bu konudaki tavrının ve tutumunun haklılığını vurguladığını söyledi.

Buket Güven   | 20.06.2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: BM Raporu Türkiye'nin haklılığını vurgulamaktadır

Ankara

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapora ilişkin görüşlerini AA muhabirine aktardı. 

Raporun Türkiye'nin haklılığını ortaya çıkardığını belirten Aydın,"BM nezdinde böyle bir raporun yayınlanması son günlerde Batı kamuoyunda diplomatik bağlamda köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'nin bu konudaki tavrının ve tutumunun haklılığını vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekte"

Aydın, yaşanan bu hunhar olayın birkaç uluslararası kural ve kanunun ihlalini içerdiğine işaret ederek, "Bunların en önemlisi Suudi Arabistan'ın diplomatik ayrıcalığı istismar ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmektedir." dedi.

Raporun özellikle Veliaht Prensin birkaç gün önce CNN İnternational'a verdiği mülakatta Türkiye'yi zan altında bırakan ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığına dair bir belge niteliği taşıdığının altını çizen Aydın, "Dahası raporda Türkiye'den özür dilenmesi konusundaki karar bu cinayetin aydınlatılması noktasında Türkiye'nin samimi katkılarının onayıdır." diye konuştu. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

'Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz'

'Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz'

ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

'Washington elinden geleni yapmadı'

'Washington elinden geleni yapmadı'
BM Sözcüsünden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

BM Sözcüsünden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı