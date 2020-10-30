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Dünya, Cemal Kaşıkçı

Kaşıkçı, uluslararası basın örgütünün "acil" listesinde ikinci kez liste başı oldu

Tek Özgür Basın Koalisyonu (One Free Press Coalition), kasım ayı listesinin ilk sırasına, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı aldı.

İslam Doğru   | 30.10.2020
Kaşıkçı, uluslararası basın örgütünün "acil" listesinde ikinci kez liste başı oldu

New York

Dünya genelinde tehdit altında bulunan veya hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya kalan gazetecilere dikkati çekmek için her ay 10 kişilik 'en acil liste' oluşturan Tek Özgür Basın Koalisyonu (One Free Press Coalition), kasım ayı listesinin ilk sırasına, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı aldı.

Tek Özgür Basın Koalisyonunun kasım ayı listesinde, Washington Post yazarı Kaşıkçı, ikinci defa liste başı oldu.

Kaşıkçı, ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Haziran 2019'da yayımladığı rapordan sonra, "durumunun en acil olması" nedeniyle Temmuz 2019'da liste başına konulmuştu.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının üst düzey editörlerinin yer aldığı Tek Özgür Basın Koalisyonu, dünya çapında tehdit altında bulunan ve hukuksuzluğa uğramış gazetecilere dikkati çekmek için her ay aciliyet sırasına göre oluşturulan 10 kişilik bir liste yayınlıyor.

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