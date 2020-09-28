İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci iddianamede, şüphelilerden 2'sinin ağırlaştırılmış müebbet, 4'ünün 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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