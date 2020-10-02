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Türkiye, Cemal Kaşıkçı

İletişim Başkanı Altun: Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız

İletişim Başkanı Altun,"Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 02.10.2020
İletişim Başkanı Altun: Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kaşıkçı cinayetinin ikinci yılı dolayısıyla İngilizce paylaşımda bulundu. 

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, iki yıl önce bugün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hain bir pusuya düşürüldüğünü hatırlatan Altun, Kaşıkçı'nın, Riyad'daki birinin, aralarında bir adli tıp uzmanı ve dublörün de olduğu bir suikast timini, ellerinde bir kemik testeresiyle, kendisini öldürmek için gönderdiğinden habersiz olduğunu belirtti.

Kaşıkçı'nın katillerinin o günden bu yana adaletten kaçırıldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Onlara yataklık yapıldı. Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar. Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanları gece gündüz çalışmaya devam ederek Kaşıkçı'nın katillerini adalete teslim etmek için gayretlerini sürdürüyor. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye'deki soruşturmaya destek olun."

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