Euro
9.59
Dolar
8.07
BIST 100
1,234.50
Altın
1,893.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "12. Büyükelçiler Konferansı"nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı
logo
Dünya, Cemal Kaşıkçı

HRW'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması' çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, G20 üyesi ülkelerden, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde tutuklanan aktivist ve muhaliflerin salıverilmesi konusunda baskı yapmalarını istedi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 09.11.2020
HRW'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması' çağrısı

Ankara

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden geçen 2 yılda, cinayete karışan üst düzey yetkililere hesap verme zorunluluğu getirilmediğini belirterek, Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması" çağrısı yaptı.

HRW'nin "G20: Suudi Arabistan'ı Suistimallerinden Sorumlu Tutun" başlıklı açıklamasında, G20 Liderler Zirvesi'nin 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleneceği anımsatıldı.

Açıklamada, G20 üyesi ülkelere, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde tutuklanan aktivist ve muhaliflerin salıverilmesi konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "G20 ülkeleri Suudi hükümetini, temel özgürlüklere acımasız saldırısı, insan hakları aktivistleri ile muhalifleri hapsetmesi ve taciz etmesi, Yemen'de sivillere yönelik yasa dışı saldırıları, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın devlet ajanları tarafından katledilmesinde hesap verilmesine yönelik uluslararası çağrıları reddetmesine rağmen G20 2020 başkanlığıyla ödüllendirdi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu ülkeye, belirsiz suçlarla itham edilen tüm Suudi insan hakları aktivistlerinin şartsız salıverilmesi ile bağımsız ve uluslararası bir kuruluşun Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmasına izin vermesi ve cinayette sorumluluğu olduğu iddia edilenlerin duruşmasındaki tüm mahkeme tutanaklarının incelenmesi çağrısı yapıldı.

HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page, G20 başkanlığının, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hükümetine hak etmediği bir uluslararası saygınlık işareti kazandırdığını kaydetti.

Page, G20 ülkelerinin Suudi Arabistan'ı insan hakları ihlallerini durdurmaya ikna etmekte önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı
Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

Benzer haberler

HRW'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması' çağrısı

HRW'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması' çağrısı

Fitch, Suudi Arabistan'ın not görünümünü 'negatife' çevirdi

Uluslararası Af Örgütünden cezaevindeki Suudi aktivist Nesime için 'moral' kampanyası

Kovid-19 Arap dünyasında turizmi vurdu

Kovid-19 Arap dünyasında turizmi vurdu
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı
Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor

Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor