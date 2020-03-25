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Türkiye, Cemal Kaşıkçı

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

Muhammed Enes Can   | 25.03.2020
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında ''Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.

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