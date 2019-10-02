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Dünya, Cemal Kaşıkçı

BM'den 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Genel Sekreter'in yetki almadan soruşturma başlatabilmesi için yasal bir dayanak yok. Üye ülkelerin bunu göz önünde bulundurması gerek." dedi.

Betül Yürük   | 02.10.2019
BM'den 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek' açıklaması

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin, "Genel Sekreter'in yetki almadan soruşturma başlatabilmesi için yasal dayanak yok. Üye ülkelerin bunu göz önünde bulundurması gerek." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde AA muhabirinin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Genel Sekreter Antonio Guterres'in adaletin yerin bulması için daha fazlasını yapabileceği ve yapması gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlatan AA muhabirine şöyle yanıt verdi:

"Genel Sekreter, Kaşıkçı'nın öldürülmesini açıkça kınadı ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Yasal sorunlar devam ediyor. Genel Sekreter'in yetki almadan soruşturma başlatabilmesi için yasal bir dayanak yok. Üye ülkelerin bunu göz önünde bulundurması gerek."

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