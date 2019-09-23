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Dünya, Cemal Kaşıkçı

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.

Bayram Altuğ   | 23.09.2019
BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

Cenevre

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.

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