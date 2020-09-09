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Dünya, Cemal Kaşıkçı

Almanya Kaşıkçı cinayeti davasında sürecin 'şeffaf yürütülmediğini' açıkladı

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesinde görülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava sürecinin, "şeffaf yürütülmediğini" bildirdi.

Cüneyt Karadağ,Erbil Başay   | 09.09.2020
Almanya Kaşıkçı cinayeti davasında sürecin 'şeffaf yürütülmediğini' açıkladı

Berlin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasını izleyemediklerini, hüküm giyenler hakkında da bilgileri olmadığını belirterek, "Dava süreci şeffaf değildi. Hala açıklanması gereken, cevabı verilmesi gereken sorular var." dedi.

Adebahr, Türkiye'de de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir davanın bulunduğuna dikkati çekerek, süreci takip ettiklerini ve olayın aydınlatılmasını beklediklerini kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü, Almanya'nın idam cezasına karşı olması nedeniyle sanıklara ölüm cezası verilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Karar önceki gün açıklanmıştı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, 7 Eylül'de Başsavcılık, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.

Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Açıklamada, maktulün yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu belirtilmişti.





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