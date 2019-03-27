Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.07
Dolar
5.43
BIST 100
91,855.14
Altın
1,309.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Cemal Kaşıkçı

'Almanya Büyükelçiliği gözlemci olmak istedi ama izin verilmedi'

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger,"(Kaşıkçı cinayeti davası) Dava devam ediyor. Almanya Büyükelçiliği davada gözlemci olmak istedi. Buna şimdiye kadar izin verilmedi. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Erbil Başay   | 27.03.2019
'Almanya Büyükelçiliği gözlemci olmak istedi ama izin verilmedi'

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da devam eden davada Alman Büyükelçiliğinin gözlemci olma talebine şimdiye kadar izin verilemediğini açıkladı.

Burger, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce Suudi Arabistan’dan hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir yargılama talep ettiklerini anımsatarak, bunun Suudi Arabistan’ın Türk makamlarıyla yaptığı çalışma için de geçerli olduğunu ifade etti.

Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da başlayan ve 11 sanığın yargılandığı davayı önemli bir "yol işareti" olarak gördüklerini belirten Burger, "Suudi Arabistan adaletinden, tamamen şeffaf ve hukuk devletine uygun davranmasını bekliyoruz. Dava devam ediyor. Almanya Büyükelçiliği davada gözlemci olmak istedi. Buna şimdiye kadar izin verilmedi. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burger, Türkiye’de de savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiğini ancak bununla ilgili henüz nihai raporun açıklanmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

'Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz'

'Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz'

British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu

Netanyahu Almanya'nın Mısır'a denizaltı satışını gizlice onaylamış

Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı Pistorius'tan camiye destek ziyareti

Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı Pistorius'tan camiye destek ziyareti
'Alman ekonomisi sert bir Brexit için iyi hazırlanmış durumda'

'Alman ekonomisi sert bir Brexit için iyi hazırlanmış durumda'
Almanya, Golan Tepeleri'nde tek taraflı adımlara karşı

Almanya, Golan Tepeleri'nde tek taraflı adımlara karşı