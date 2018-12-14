'ABD Senatosundaki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı koruyamayacağını gösteriyor'

NEW YORK

Washington Post gazetesi, dün ABD Senatosunun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) sorumlu tutan yasa tasarısını onaylamasına ilişkin, "Senato'daki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı, Veliaht Prensin eylemlerinin sonuçlarından koruyamayacağını gösteriyor." yorumunda bulundu.

Washington Post Yayın Kurulu, kaleme aldıkları bir makalede, dün Senatoda yapılan oylamada, Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısının kabul edildiği anımsatılarak, "Bu oylama Trump'ı yeniden düşünmeye sevk etmeli." ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi başkanına çağrı

Makalede, Senato'da, ABD'nin Yemen'deki iç savaş bağlamında Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmeye yönelik bir yasa tasarısının da onaylandığı hatırlatıldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan'ın, benzeri bir tasarının yıl sonuna kadar mecliste oylanmasının önünü tıkadığı aktarılan makalede, "Başkan Ryan, Kongre'deki kariyerini onurlu bir şekilde noktalamak istiyorsa, Kaşıkçı tasarısı konusunda gelecek haftaya bir oylama planlamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Temsilciler Meclisi üyelerine, Kaşıkçı cinayeti konusunda taraflarını belirlemeleri için bir şans verilmesi gerektiğinin de vurgulandığı makalede, "Temsilciler Meclisi üyelerine, insan haklarına destek vermek de dahil olmak üzere ABD Başkanı Trump'ın inkar ettiği Amerikan değerlerine destek vermeleri için bir şansları olmalı." ifadeleri kullanıldı.

"Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumlularından hesap sorulmalı"

Makalede, MBS'nin Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna dair her gün yeni kanıtların ortaya çıktığı ifade edildi.

ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin, bir değişim olmadan devam edemeyeceği kaydedilen makalede, "(Senatoda oylanan) Tasarıda da belirtildiği gibi Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumlularından hesap sorulmalı. Yemen'deki savaş kesin bir şekilde bitirilmeli. Birçoğu Veliaht Prensin yönetiminin eseri olan, pervasız dış maceralar ve ezici iç baskılar sona erdirilmeli." ifadesi kullanıldı.

"Senato'daki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı koruyamayacağını gösteriyor"

Tasarıda, Suudi Arabistan'daki kadın aktivistlerin salıverilmesi için de çağrılar yapıldığının anımsatıldığı makalede, "Suudi Arabistan rejimi, ABD ile ilişkilerini korumak istiyorsa, hızlıca harekete geçmeli. Senato'daki oylama, Trump'ın Suudi Arabistan'ı, veliaht prensin eylemlerinin sonuçlarından koruyamayacağını gösteriyor." görüşü paylaşıldı.