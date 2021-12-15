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Teknoloji

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göreve hazırlanıyor

Muharebe sahasında karşılaşılacak zorlu koşullarla baş edilebilmesi için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, kalifikasyon faaliyetlerine başarılı şekilde devam ediyor.

Göksel Yıldırım   | 15.12.2021
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göreve hazırlanıyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ZAHA'ya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Demir, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Araç, mayın ve balistik testlerini tamamladı, güvenilirlik ve idame edilebilirlik testine, kara ve deniz sürüşleriyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS tarafından geliştirilen ZAHA, üstün hareket kabiliyetiyle kötü deniz koşullarında amfibi piyade personelinin denizden sahile taşınması, ihtiyaç halinde gerek ateş gücüyle harekata destek olma gerekse personeli beka kabiliyetiyle güvenli şekilde iç kesimlere kadar taşıma gibi görevleri yerine getirecek.

Paletli yürüyüş sistemiyle karada azami saatte 70 kilometre hıza ulaşan ZAHA, itki sistemiyle denizde azami 7 knot süratle hareket edebiliyor.

ZAHA, zırh yapısıyla üstün beka kabiliyetine, uzaktan komutalı silah sistemiyle üstün ateş gücüne sahip bulunuyor.

Zorlu deniz koşullarında ters dönme durumunda kendini düzeltebilen ZAHA, belli sayıda mayın geçit açma sistemiyle amfibi piyade personelini emniyetli şekilde muharebe sahasına taşıyacak.


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