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Bilim Teknoloji

Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak

Almanya'da bilim insanları, 2100'de insanların kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 80 artacağını ileri sürdü.

Nuri Aydın   | 23.12.2019
Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak

Ankara

BBC'nin haberine göre, sonuçları "PLOS One" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu yüzyılın sonunda dünya nüfusunun gıda ihtiyacının da yaklaşık yüzde 80 artacağı tahmin ediliyor.

Almanya'da bulunan Gottingen Üniversitesinden Dr. Lutz Depenbusch, vücut kitle indeksindeki artış nedeniyle daha fazla kaloriye ihtiyacın olacağına işaret ederek, "2100'e kadar kişi başı ortalama günlük enerji ihtiyacının 253 kalori artacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Depenbusch, bir kişinin 253 kalori ihtiyacını karşılamak için öğününe 2 büyük muz veya bir porsiyon patates kızartması ekleyebileceğini söyledi.

Kalori artışından en az Sahra Altı Afrikası ülkeleri etkilenecek

Depenbusch ve Gottingen Üniversitesinden meslektaşı Prof. Dr. Stephan Klasen, hızlı nüfus artışı sebebiyle söz konusu kalori artışından en az Sahra Altı Afrikası ülkelerinin etkileneceğini belirtti.

Araştırmacılar, artan gıda taleplerinin fiyat artışlarına yol açacağına dikkati çekerken, kalori ihtiyacını karşılayamamanın küresel eşitsizliğe yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun 2100'de 11 milyara çıkacağını tahmin ediyor.

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