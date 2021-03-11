Euro
8.97
Dolar
7.47
BIST 100
1,556.49
Altın
1,726.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

YouTube şirketi sözcüsü Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

İslam Doğru   | 11.03.2021
YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluğu getirildi
AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

Benzer haberler

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor