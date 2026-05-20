Yol tarifini daha anlaşılır kılacak yerli navigasyon çalışmaları hız kazandı Türkiye'nin yerli navigasyon geliştirme çalışmalarını yürüten Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Küçükpehlivan "Canlı trafik verisi, yoğunluk analizleri ve yapay zeka destekli öngörü modelleriyle kullanıcıya en doğru rotayı sunan yapı kuruyoruz" dedi.

Türkiye'nin yerli navigasyon geliştirme çalışmalarını yürüten Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, uygulamanın mevcut sistemlerden farklı olacağını belirterek, "Canlı trafik verisi, geçmiş yoğunluk analizleri ve yapay zeka destekli öngörü modelleri ile kullanıcıya en doğru rotayı sunan bir yapı kuruyoruz. Sizi semt pazarlarının içine sokmayacak, orada o gün pazar kuruluyorsa bilecek, Türk'e uygun konuşacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Başarsoft, Bilişim Vadisi ve TOGG işbirliğiyle başlatılan yerli navigasyon teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Bakanlığın açtığı çağrıya, kurdukları konsorsiyumla başvurduklarını ve bu kapsamda desteklendiklerini söyledi.

Projeyle Türkiye'nin, kendi konum verisini üreten, işleyen ve yöneten bir ülke olma hedefinin en somut adımlarından birini atmış olacağına işaret eden Küçükpehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Navigasyon artık bir uygulama değil, ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı. Bu projeyle Türkiye'nin, konum verisini kendi üreten, kendi yöneten ve kendi değerine dönüştüren bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Bu proje sayesinde sunucular tamamen yurt içinde çalışacak, önemli bilgiler içeride kalacak. Kendi firmamız için 360 derece çekimlere başlıyoruz. Sizin evinizin önünden geçen mahalleyi gösteren sokak görüntüleri de yerli navigasyonda olacak."

Küçükpehlivan, Başarsoft'un 29 yıldan beri sahadan veri toplama ve işleme kapasitesi geliştirdiğini dile getirerek, "Bugün 81 ili kapsayan, düzenli olarak güncellenen ve yüksek doğruluk oranına sahip bir veri altyapısına sahibiz. Sahadan elde ettiğimiz veriyi yalnızca depolamıyor, yapay zeka destekli algoritmalarla anlamlandırıyor, rotalama ve tahminleme kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Bu birikim, yerli navigasyonun performansına doğrudan yansıyacak." diye konuştu.

Yavaşlama uyarısı yer alacak

Sistemin, gerçek zamanlı trafik verisi ve gelişmiş algoritmalarla besleneceğine dikkati çeken Küçükpehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut uygulamalardan daha iyisini, daha güncelini ve daha hızlısını yapacağız. Canlı trafik verisi, geçmiş yoğunluk analizleri ve yapay zeka destekli öngörü modelleri ile kullanıcıya en doğru rotayı sunan bir yapı kuruyoruz. Sizi semt pazarlarının içine sokmayacak, orada o gün pazar kuruluyorsa bilecek, Türk'e uygun konuşacak. 'Kuzey yönünde ilerleyin, sağdan üçüncü çıkış' demeyecek, yolu görselleştirip kavşağın resmiyle yol tarif edeceğiz. Sokak isimleri olan, görselli ve daha açıklayıcı yol tarifi vereceğiz. 'Göbeğe gir, sağda kal' diyecek. Belki de gelecekteki versiyonlarda her bölgeye uygun şiveyle konuşacak, Karadeniz şivesiyle, yörük şivesiyle yol tarif edecek. İsterseniz çocuğunuzun sesi yolu tarif edecek. Hayalimiz bu."

Küçükpehlivan, yıl sonunda uygulamanın bir versiyonunu yayımlamayı hedeflediklerini bildirerek, "Bir yol çalışması varsa biz bu bilgiyi doğrudan kamu kurumlarından almış olacağız. Onaylanırsa radarların olduğu noktalar da sistemde yayımlanacak. Sistemle, 'yavaşla, yoksa ceza yersin' uyarısı da yapacağız. Yine kamu kurumları entegrasyonu ile arkadan gelen ambulansı haber verip yolu açmanızı sağlayacağız. Bir bölgede araçların hızı yavaşladıysa bu bilgiyi alıp kaza riskini de bildireceğiz." ifadesini kullandı.

Uygulamanın elektrikli araç kullanıcılarına da kolaylık sağlayacağını belirten Küçükpehlivan, "Uygulamayı devreye almamızın ikinci yılından itibaren kullanıcılar istedikleri şarj istasyonlarında rezervasyon yapabilme olanağına sahip olabilecek. Böylece yola çıkarken araçlarının hangi noktada şarjlarının tükenmekte olduğunu, o noktada hangi saatte varacaklarını öğrenebilecek. Kullanıcılar, benzer şekilde otopark sorunlarını da çözebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatı da hedefleniyor

Küçükpehlivan, afet anında navigasyon altyapısının çalışmasının önemine dikkati çekerek, "Yerli navigasyon bu kırılganlıkları ortadan kaldıracak bir güvenlik katmanı da sunacak. Uygulamada 112 butonu olmasını öngörüyoruz. Böylece afet anında konumunuzun saniyeler içinde merkeze bildirilmesini öngörüyoruz. İsterseniz ses kaydı ya da görüntü atabileceksiniz. Yerinizi tarif etmenize gerek kalmayacak." dedi.

Yerli navigasyonun, yalnızca iç pazar için değil, küresel rekabet için de geliştirildiğini bildiren Küçükpehlivan, "Projeyle amacımız, Türkiye'nin yalnızca navigasyon kullanan değil, navigasyon teknolojisi üreten ve ihraç eden ülkeler arasına girmesi. Uygulamanın ilk aşamada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ilerleyen süreçte ise Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası pazarlarda yaygınlaşmasını planlanıyoruz." diye konuştu.

Küçükpehlivan, yerli navigasyon uygulamasının ismine ilişkin çalışmaların da devam ettiğini anlatarak, "Projenin vizyonunu ve iddiasını yansıtacak isim alternatifleri üzerinde titizlikle çalışıyoruz. İsim babası arıyoruz. Önümüzdeki günlerde yerli navigasyonun adını kamuoyu ile paylaşacağız." ifadesini kullandı.