Dolar
14.60
Euro
15.79
Altın
1,979.09
ETH/USDT
3,017.80
BTC/USDT
39,828.00
BIST 100
2,444.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Ağrı'da kullanılmaya başlandı.

Abdullah Söylemez   | 13.04.2022
Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS cihazıyla, hız ihlali yapan araçların ihlal görüntüleri anlık olarak araç içindeki tablet üzerinden izlenebiliyor.

Gece uygulama yapabilme imkanını da sunan MTS, trafik denetim ve uygulamalarında, eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabiliyor.

Milli ve özgün olarak geliştirilen cihazla, araçların hız, şerit ve sınıfı, yer, zaman ile tarih bilgileriyle takip ediliyor ve hız ihlali yapan araçların ilgili bilgileriyle kayıtları oluşturuluyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen gece gündüz kullanılabilen, şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilme imkanı sağlayan cihazla aynı anda 4 şeritli yollarda eş zamanlı birden çok aracın ihlal takibi yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti

Benzer haberler

Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı

Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı