Dolar
34.14
Euro
38.01
Altın
2,630.77
ETH/USDT
2,643.80
BTC/USDT
63,495.00
BIST 100
10,103.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Yazılım destekli soğan soyma makinesi iş kolaylığı sağlıyor

Çanakkale'de yaşayan ve çocukluğundan beri makinelere ilgi duyan Burhan Kum, 8 yıldır üzerinde çalıştığı yazılım destekli soğan soyma makinesinin prototipini tamamlayarak seri üretime geçti.

Ercan Özçetin  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Yazılım destekli soğan soyma makinesi iş kolaylığı sağlıyor Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Asıl mesleği inşaat ustalığı olan ve 15 yıl üzerinde çalışarak ürettiği yalıtım malzemesini 20 ülkeye gönderen 43 yaşındaki Kum, endüstriyel sistemler ve seramik tabak torna makineleri de imal etti.

Bir arkadaşının önerisi üzerine soğan soyma makinesi üretimi için merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 8 yıl önce atölye kuran Kum, bu alandaki Çin yapımı makinelerden esinlendiği projesinde komutlarını kendisi belirleyerek, bir firmada çalışan yazılımcılardan destek aldı.

Uzun uğraşlar sonucu makinenin prototipi tamamlayan Kum, hata vermesi halinde yazılım desteği sayesinde bilgisayarla uzaktan kontrol edilebilen makine üretti.

Bilgisayarından soğan makinesinin bulunduğu yerdeki bir bilgisayara yazılım sayesinde bağlanıp müdahale edebilen Kum, makinenin seri üretimine başladı.

Kum, makineleri sipariş üzerine yurt içi ve yurt dışından müşterilerine gönderiyor.

Burhan Kum, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri makinelere karşı merakı olduğunu ve kendisini bu alanda yıllar içinde geliştirdiğini anlattı.

Kum, bir arkadaşının soğan soyma işinde sıkıntı yaşandığı ve işçi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine soğan soyma makinesi için kolları sıvadığını söyledi.

Soğan soyma işinin fabrikalarda sektör haline geldiğini kaydeden Kum, "Kimse evinde soğan soymak istemiyor. Fabrikalarda elle soyum yapılıp dağıtım yapılıyor. Soğan acı olduğu için göz yaşartıcı özelliğinden dolayı dağıtımı da herkes yapamıyor." dedi.

"Hızını artırabiliyoruz, düşürebiliyoruz"

Türkiye'de soğanın çok tüketilen bir ürün olduğunu vurgulayan Kum, şöyle devam etti:

"Makinemiz, 1 günde 20 kişinin soyduğu soğanı çok rahat soyabilmekte. Hızını artırabiliyoruz, düşürebiliyoruz. Çok fonksiyonlu. Siz diyorsunuz ki 'Ben bugün 50 kilogram soyacağım, 50 kilogram soyuyor', '5 ton soyacağım, 5 ton soyuyor. Şu anda makinemiz, bir bilgisayar. Nasıl bir bilgisayar? Motor arıza tespitleri, soğanı ne kadar hızda soyacağı, soğanın durumuna kadar her şeyi kendisi tespit ediyor. İçeride ne kadar soyulacağına siz karar veriyorsunuz. Bu makinemizden 8 adet sattık."

Makineye yurt içinin yanı sıra Polonya ve Almanya'dan da talep olduğunu belirten Kum, atölyenin üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu, bunu artırmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı operasyonu
Meriç Ovası'ndaki tarım arazilerini modern sulamaya kavuşturan proje tamamlandı
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir Siber Güvenlik Başkanlığı fikrimiz var
Van'da sınır hattında düzensiz göçle mücadele sürüyor

Benzer haberler

Yazılım destekli soğan soyma makinesi iş kolaylığı sağlıyor

Yazılım destekli soğan soyma makinesi iş kolaylığı sağlıyor

Alman ekonomisi zayıf sanayiyle giderek aşağı yönlü bir sarmala giriyor

Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

Meyve bahçesine kurduğu güneş panelleriyle enerji giderini sıfıra düşürdü

Meyve bahçesine kurduğu güneş panelleriyle enerji giderini sıfıra düşürdü
Bilecik'te yağlık ayçiçeği ekim alanı 3 yılda 30 bin dekar arttı

Bilecik'te yağlık ayçiçeği ekim alanı 3 yılda 30 bin dekar arttı
Yeni nesil yerli yalıtım malzemesi TEKNOFEST'te ödül getirdi

Yeni nesil yerli yalıtım malzemesi TEKNOFEST'te ödül getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet