Euro
7.24
Dolar
6.70
BIST 100
89,637.71
Altın
1,611.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Bilim Teknoloji

Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi

Bilim insanları, yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfetti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 03.04.2020
Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi Fotoğraf: Journal of Hymenoptera Research

Ankara

Sciencealert sitesinin haberine göre, yarı erkek yarı dişi arı, Cornell Üniversitesinde görevli böcek bilimci Erin Krichilsky ve ekibi tarafından Panama'da Barro Colorado Adası'nda ormanlık alanda bulundu. 

Ekibin arıya, Orta ve Güney Amerika'ya özgü, geceleri ortaya çıkan "Megalopta amoenae" türünün sirkadiyen ritimlerini inceledikleri sırada rastladığı belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Journal of Hymenoptera Research" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, arının sol yanının fizyolojik açıdan erkek olduğunu, bu tarafta küçük, narin bir çene kemiği, uzun anten, daha az tüylü, zayıf ve hassas arka bacak bulunduğunu belirtti.

Hayvanın fiziksel açıdan dişi olan sağ yanında ise daha kısa anten, belirgin bir çene kemiği, kalın ve tüylü arka bacağın dikkati çektiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'la mücadelede 'maske' ve 'yatak' engeli
Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
Yaşlılara 'susamasanız bile su için' önerisi

Benzer haberler

Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi

Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi