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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Teknoloji

Yapay zekanın savunma ve telekomünikasyon sektörlerine etkisi Ankara'da ele alındı

Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK) Akademi tarafından düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın savunma sanayisi ve telekomünikasyon sektörlerine etkisi ele alındı.

Mustafa Çalkaya  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Yapay zekanın savunma ve telekomünikasyon sektörlerine etkisi Ankara'da ele alındı

Ankara

BTK'de düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24" etkinliğindeki oturumda konuşan Turkcell Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Fatih Ferhan Mert, güvenliği ön planda tuttuklarını, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına yapay zeka ile yüz tanıma uygulamasını kullandıklarını söyledi.

Sanal asistan hizmetini geliştirip kullandıklarına işaret eden Mert, "Sanal asistanlarımızla müşterimize, herhangi bir müşteri temsilcimize bağlanmadan sorununu çözebileceği imkanlar sunuyoruz. Sanal asistanların altında bizim geliştirdiğimiz doğal dil anlama algoritmalarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Network Analitik ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü İrem Berk Özalp da yapay zekanın telekomünikasyon sektörüne de büyük yansımaları olacağına dikkati çekerek "Bu sektörde çok büyük şebekeler yönetiyoruz. Bu şebekelerin yönetilmesi kolay değil. İnsan gücünün yetişemeyeceği yerde yapay zeka kullanarak şebekemizin optimizasyonu sağlamak bizim için önemli. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile ilgili teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Vodafone Büyük Veri ve Yapay Zeka Direktörü Şeniz Gayde Ayata ise yapay zeka ile 5G çalışmalarının aynı anda ilerlediğinin altını çizdi.

Savunma sanayisi sektöründe yapay zeka

ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Fatih Say da etkinlikte yapay zekanın, savunma sanayisini pozitif etkileyeceğini söyledi. Say, yapay zekanın çığır açacağını ve bu alana yatırım yapan toplumların kazanım sağlayacağını belirtti.

TUSAŞ Bilgisayar Destekli Mühendislik Direktörü Derya Gürak, Türkiye'nin savunma sanayisinin son 20 yılda büyük gelişme kaydettiğini ve yeni dönemde yapay zeka gibi yeni teknolojik gelişmelerle bu ilerlemenin devam ettirilmesinin amaçlandığını aktardı.

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi ise etkinliğe katılan öğrencilere, yapay zekanın sunacağı fırsatları takip etmeleri ve değerlendirmeleri önerisinde bulundu.

Etkinlikte ayrıca, "Bankacılık Sektöründe Yapay Zeka" oturumu düzenlendi.

Oturumların ardından zirve sona erdi.

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