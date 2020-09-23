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Bilim Teknoloji

Yapay zeka ödülü kanser alanında araştırmalar yapan Barzilay'a verildi

"İnsanlığın Yararı İçin Yapay Zeka Ödülü", Amerikalı Profesör Regina Barzilay'e verildi.

Emre Aytekin   | 23.09.2020
Yapay zeka ödülü kanser alanında araştırmalar yapan Barzilay'a verildi

Cambridge

Merkezi ABD'de bulunan Yapay Zekanın Geliştirilmesi Derneği (AAAI), "İnsanlığın Yararı İçin Yapay Zeka Ödülü"nü, yapay zeka yoluyla kanser teşhisi ve ilaç geliştirme alanında çalışmalar yürüten Amerikalı Profesör Regina Barzilay'e verdi.

Massachusetts Teknoloji Üniversitesine (MIT) bağlı Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda çalışmalarını yürüten Profesör Barzilay, ödülle birlikte 1 milyon dolar para armağının da sahibi oldu.

2014'te göğüs kanserine yakalandıktan sonra yapay zeka araştırmalarını bu alana yoğunlaştıran Barzilay'ın yapay zekayla geliştirdiği erken teşhis araçları, ABD, İsveç ve Tayvan'daki hastanelerde yapılan testlerde başarılı olmuş ve onkoloji bölümlerinde kullanılmaya başlamıştı.

Bu yıl ilk kez verilen ödül, temel bilimler alanındaki Nobel ve bilgisayar bilimlerindeki Turing ödülleri gibi, yapay zeka alanında ilerlemeler sağlayan araştırmacıların çalışmalarını teşvik etmeyi ve yapay zekanın insanlığa faydalarına dikkati çekmeyi amaçlıyor.


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