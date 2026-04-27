Yandex Türkiye'nin düzenlediği "Anadolu Hackathon" yarışmasında final heyecanı yaşandı

Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği, Anadolu Üniversiteler Birliğinin desteğiyle düzenlenen etkinliğe 60'ı aşkın üniversiteden 100’ün üzerinde ekip katılım sağladı.

Yarışmacılar, Türkiye’nin yapay zeka ekosistemini geliştirmeye yönelik eğitimler, fırsatlar ve çeşitli destek programlarından yararlanma imkanı buldu.

Katılımcılar, toplu taşımanın optimize edilmesi, teslimat rotalarının iyileştirilmesi ve hava durumu bilgilerinin kullanıcılara sunumunun geliştirilmesi olmak üzere üç farklı kategoride çevrim içi olarak yarıştı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, küresel manada yapay zekanın, dijital sistemlerin hayatın tam merkezine oturduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı'na yakışır olarak düzenlenen Anadolu Hackathon programında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Güler, Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy'e işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

60 üniversiteden 100'ün üzerinde takımın yarışmaya katılmasının kendisini çok memnun ettiğini dile getiren Güler, "Gerçekten biz yapay zeka derken, dijital sistemler derken, yüksek teknolojinin hayatımıza bu kadar yoğun bir şekilde girdiği bu dönemde öğrencilerimizin ilgisi, alakası ve projeleriyle yarışmalarda bulunuyor olması çok kıymetli, çok değerli." ifadesini kullandı.

Güler, gelecek yıllarda hayatın merkezinde yapay zeka ve dijital sistemlerin her tarafı kapsamış olacağını söyledi.

"Yeni meslekler artık devreye giriyor"

Yapay zekanın birçok alanda hayata gireceğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Yapay zeka uygulamaları, yargılamaları evrensel ve küresel manada birçok ülkede artık yürürlüğe girmiş durumda. Klasik manada bildiğimiz bir avukatlık mesleği veya diğer hukuk müşavirliği düzleminde belki meslekler kalmayacak. Bildiğimiz klasik düzeyde artık tıp dünyasında gerek teşhisler, gerek tedavi modelleri ve modellemeleri, gerekse bu manada tahlil ve film çekimleri başka bir düzleme artık evrilecek. Yani bildiğimiz mahiyette, bildiğimiz düzlemde birçok meslek artık tarihteki yerini alacak. Yeni meslekler artık devreye giriyor. Yapay zeka mühendisliği, yazılım mühendisliği, bu manada dijital sistemler mühendisliği, uygulamaları. Birilerinin esiri, birilerinin tüketicisi olmamak için yapay zeka uygulamalarında, yazılım sistemlerinde, dijital sistemlerde mutlaka kendi akli altyapımızla beraber, kendi yönetim sistemimizle beraber bu sistemlerde bizim yönetici olmamız gerekiyor. Aksi takdirde birilerinin bizlere biçtiği, birilerinin bizlere belirlemiş olduğu alanlarda ancak hayatımızı sürdürebileceğiz."

Yandex'in dünyada çok önemli bir teknoloji merkezi olduğunu ifade eden Güler, Alexander Popovskiy'e teşekkür etti.

"Burada geliştirilen her fikir Türkiye'nin yarınlarına atılan güçlü bir adımdır"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de bilim ve teknolojide yaşanan hızlı dönüşümün ülkelerin kalkınma yarışında en belirleyici unsur haline geldiğini belirtti.

Özellikle yapay zeka, veri analitiği ve dijital teknolojilerin üretimden sağlığa, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanında köklü değişimlere öncülük ettiğini vurgulayan Şimşek, "İşte bu noktada, gençlerimizin bu dönüşümün sadece takipçisi değil, aynı zamanda öncüsü olmaları büyük önem taşımaktadır. Anadolu Hackathon tam da bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Üniversite öğrencilerimizin akıllı lojistikten öngörülebilir ulaşıma, hava durumu tespitlerinden veri odaklı çözümlere kadar geniş bir yelpazede ortaya koydukları projeler, ülkemizin geleceği adına bizlere umut vermektedir. Aslında burada geliştirilen her bir fikir, Türkiye'nin yarınlarına atılan güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Anadolu Hackathon'un sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda bir öğrenme, üretme ve gelişim platformu olduğunu belirterek, "Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Yandex Türkiye olmak üzere, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimine, Anadolu Üniversiteler Birliği'ne, değerli akademisyenlerimize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

"Türkiye'nin büyümesinde kalıcı ve uzun soluklu bir ortak olmak istiyoruz"

Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy de teknolojiye ve problem çözmeye tutku duyan yeteneklerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 6 şehrinden ülkenin gerçek ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler geliştirmiş 25 hackathon finalistini tebrik eden Popovskiy "Anadolu'da hackathon düzenleme fikri, şirketimizin stratejik vizyonundan doğdu. Türkiye'nin büyümesinde kalıcı ve uzun soluklu bir ortak olmak istiyoruz. Bu da Türkiye'nin dijital ekonomisine yatırım yapmak, ülkenin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan yerel ürünler geliştirmek ve eğitime destek olmak anlamına geliyor." diye konuştu.

Yandex'in hizmetleri hakkında bilgi veren Popovskiy, şöyle devam etti:

"Yerel ihtiyaçlara ve özelliklere verdiğimiz önemi, başta Yandex Arama, Yandex Maps, Yandex Ads ve Yandex Go servisleri olmak üzere tüm ekosistemimizde görebilirsiniz. Bu yıl ayrıca Türk dili ve yerel kullanıcıların ihtiyaçları için sıfırdan geliştirilen sanal asistanı, yapay zeka destekli arama ve internet tarayıcıyı tek bir ara yüzde birleştiren yapay zeka odaklı süper uygulama Yandex AI uygulamasını da tanıttık. Yandex Türkiye olarak, sadece teknolojiye değil, aynı zamanda yaratıcılığın kalbi olan insana da yatırım yapıyoruz. Eğitim projelerini aktif olarak destekliyoruz. Yapay zekaya yön verecek gelecek nesillerin eğitimine destek olmak için, sektör ve akademi işbirliğiyle geliştirilen, ülkenin ilk yapay zeka master programını başlattık. Ek olarak, uluslararası programlama yarışmamız Yandex Cup'ın finallerini aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirdik."

Popovskiy, proje ortaklarına teşekkür ederek, 60'ın üzerinde üniversiteden 100'den fazla ekibin hackathona ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Finalistleri tebrik eden Popovskiy, Türkiye'nin güçlü dijital geleceğine çözümler üreterek harika işler başardıklarını sözlerine ekledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise Yandex Türkiye'nin küresel yapay zeka uzmanlığını, üniversitenin akademik desteğiyle birleştirerek, gençlere teorik bilginin ötesine geçme ve gerçek dünya sorunlarına ölçeklenebilir çözümler üretme fırsatı sunduklarını söyledi.

Yarışmanın "Akıllı Lojistik", "Tahmin Edilebilir Transit" ve "Hava Durumu" gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen üç kritik kategoride kurgulandığını aktaran Kul, "Bu süreçte 60 farklı üniversitemizden 115 takımın başvuruda bulunmuş olması, gençlerimizin yapay zeka ve ileri teknolojiye olan yüksek ilgisinin en somut göstergesidir." dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Anadolu Hackathon'a katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti.

Programda, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul "yapay zeka", Yandex Search Türkiye Ürün Yöneticisi Rufat Mirza ise "insanların ihtiyaç duyacağı yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi" üzerine sunum yaptı.

Programın sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.