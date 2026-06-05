Yandex Türkiye, yerel yapay zeka çözümleri için işbirliklerini artırıyor Türkiye'de yapay zeka teknolojilerine yönelik artan ilgi ve küresel ölçekte hızlanan yapay zeka rekabeti, yerel ihtiyaçlara uygun ürünlerin geliştirilmesi ve ulusal teknoloji kabiliyetlerinin güçlendirilmesi başlıklarını öne çıkarıyor.

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yapay zeka dönüşümünde tüketici adaptasyonu açısından ön sıralarda yer aldığını belirterek, yapay zekanın Türk kullanıcılar için yerel ihtiyaçları anlayan şirketler ve geliştiriciler tarafından sunulmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin bu değişimde özellikle kullanıcı davranışları açısından öne çıktığını vurgulayan Popovskiy, "Türkiye, tüketici perspektifinden bu değişimlerin ön saflarında yer alıyor. Türk kullanıcılar yapay zekayı çok hızlı benimsiyor. Birçok komşu ülkeden çok daha hızlı, örneğin Rusya'dan daha hızlı." dedi.

Bu tablonun Türk şirketleri ve işletmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Popovskiy, yapay zeka teknolojisinin Türkiye'de benimsenmesi ve yerelleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Popovskiy, "Türk şirketleri bu teknolojiyi nasıl kavramaları ve yerelleştirmeleri gerektiğini de düşünmeli. Çünkü yapay zekanın, temelde Türk halkına Türk şirketleri ve geliştiriciler tarafından sunulması gereken bir teknoloji olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Yerelleştirmenin yapay zekayı faydalı hale getiren temel unsur olduğunu vurgulayan Popovskiy, "Bu nedenle yerelleştirme bu teknolojiyi faydalı, yokluğu tamamen işe yaramaz hale getirir. Ulusal yapay zeka oyuncuları geliştirmek önemlidir. Yandex olarak bunu anlıyoruz ve işbirliğine, bilgimizi ve teknolojimizi sağlamaya, bunu Türkiye zeminine taşımaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Betül Abalı/AA

Popovskiy, tüketicilerin alışkanlıklarının şimdiden değiştiğini, günlük soruların ve ihtiyaçların artık Yandex AI gibi uygulamalara yöneldiğini belirterek, işletmelerin de bu dönüşümün içinde yer alması gerektiğini söyledi.

Yandex AI uygulamasının esnek mimarisine işaret eden Popovskiy, "Tüm Türk işletmelerini, verilerini ve hizmetlerini kullanıcılarımıza sunmaya davet ediyoruz. Yapay zeka anlamında önemli bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye bu anı yakalamalı. Google, Anthropic, OpenAI ve diğerleri gibi küresel yapay zeka oyuncularına teslim olmamalı. Türkiye kendi teknolojisini geliştirme şansına sahip ve biz Yandex olarak yardım etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Yandex Türkiye'den telekom sektörü için yapay zeka çözümü

Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk de yapay zeka çağında yerel ölçekte öne çıkacak şirketlerin, güçlü ulusal markalara, geniş kullanıcı tabanına, kullanıcı güvenine, olgun dağıtım ağlarına ve hizmet aktarım kabiliyetine sahip kurumlar olacağını söyledi.

Öztürk, özellikle telekomünikasyon ve bankacılık gibi tüketici odaklı sektörlerin bu dönüşümde önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, rekabet avantajının artık yalnızca büyük dil modellerine veya büyük altyapılara sahip şirketlerle sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Sedat Öztürk, "Özellikle ulusal güçlü markalara sahip şirketler, milyonlarca kullanıcısı olan ve onların güvenine sahip şirketler, aynı zamanda olgun dağıtım ağlarına sahip olanlar bu yarışta öne çıkacaklar. Baktığımız zaman bu sektörlerin de bu kabiliyetleri mevcut. Tek ihtiyaçları olan şey, kullanıcıların ihtiyacı olan gerçek, etkin, yapay zeka ürünleri. Dolayısıyla bu anlamda da işbirlikleri devreye giriyor. Burada işbirlikleriyle bu sektörel şirketlerin yarışta öne çıkabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yandex AI ürününün yakın zamanda duyurulduğunu ve iyi ilerlediğini belirten Öztürk, şirketin temel önceliğinin kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka ürünleri geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Yandex Türkiye'nin telekom sektörü için yeni bir kurumsal yapay zeka çözümü duyurduğunu açıklayan Öztürk, "Bugün 'Telekom için Yapay Zeka' kurumsal çözümümüzü duyurduk. Bu çözümler tamamen Türkiye'nin ihtiyaçları için, Türkiye'deki teknolojiler için geliştiriliyor." dedi.

Telekom partnerlerinin bu teknolojilerle ihtiyaç duydukları yapay zeka ürünlerini daha hızlı hayata geçirebileceklerini belirten Öztürk, bu çözümlerin kullanıcı deneyimini iyileştirme, müşteri ilişkilerini güçlendirme ve dağıtım kanallarını daha etkin kullanma açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Öztürk, Yandex Türkiye olarak bu sürece katkı vermek istediklerini belirterek, "Buradaki fırsat telekom partnerleri için gerçekten çok büyük. Biz de bunun bir paydaşı olarak, Yandex Türkiye olarak burada bu çözümlerle katkı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sedat Öztürk, gelecek dönemde işbirliklerinin daha fazla öne çıkacağını belirterek, "Bu noktada biz işbirliklerinin gelecek dönemde çok daha öne çıkacağını, özellikle bu yerel yarışta çok önemli bir itici güç olduğunu düşünüyoruz. Buradaki amacımız sabit bir format önermek değil, destek bir şekilde tamamen kullanıcıların deneyimine ve memnuniyetine odaklı bir şekilde esnek çözümleri sunabilmek. Bunun için de Yandex Türkiye olarak hazırız." dedi.