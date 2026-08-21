Yakın hava savunma gücü MKE TOLGA, TCG Beykoz gemisine entegre edildi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, son dönemde geliştirdikleri deniz platformlarına ve deniz platformlarına entegre edilebilen silah sistemlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a, MKE TOLGA, MALAMAN Akıllı Dip Mayını, PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA), Milli Deniz Topu Denizhan-76 ve MKE BALKIN mühimmatı ile katılım sağladıklarını belirten Keleş, "MKE dünyada sayılı firmanın üretebildiği 76 milimetrelik deniz toplarını üreten bir firma. Şimdi 127 milimetreliklerin üretimine de başladık. İnşallah Tepe sınıfı fırkateynlerde onları envantere alıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Keleş, MALAMAN Akıllı Dip Mayını hakkında da bilgi verdi.

MALAMAN'ın, havadan, karadan, denizden su üstü ya da su altı unsurlarla dökülebildiğini, hedef unsuru yapay zeka desteğiyle tanıyıp ona göre reaksiyon alabildiğini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Şimdi bunların gelişimi tamamlandı. Seri üretim sözleşmesi imzalandı ve envantere alma süreçleri devam ediyor. Ama bunun hemen akabinde şimdi farklı varyantlarını çalışmaya başladık. Örneğin demirli deniz mayını gibi farklı varyantlarla çalışmaya başladık. Orada da kendi talebini kendisi oluşturmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri ile Doğu Avrupa ülkeleri yani Karadeniz'den kıyıdaşımız olan ülkelerle bu konuyu görüşüyoruz."

Keleş, Milli Deniz Topu Denizhan-76'nın Romanya ve Endonezya'ya ihraç edildiğini, başka ülkelerle de görüşmeye başladıklarını söyledi.

"Dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmış olduk"

Gemilerin seyir füzelerine karşı yanıltıcı bir mühimmata ihtiyacı olduğuna, bu konuda da MKE BALKIN'ın ön plana çıktığına işaret eden Keleş, "Burada dışa bağımlıydık. O dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmış olduk. Ambargolarla tedariği çok güç olan bir ürün türüydü. Orada da onu sağlamış olduk." diye konuştu.

Keleş, artık tüm unsurlar için insansız hava ve deniz araçlarının ciddi tehdit oluşturmaya başladığına dikkati çekerek, burada çok katmanlı yakın hava savunma sistemi olarak ürettikleri MKE TOLGA'nın ön plana çıktığını anlattı.

MKE Genel Müdürü Keleş, şu bilgileri verdi:

"TOLGA sistemini gemilere de taşımaya başladık. Oradaki 20 milimetrelik kulelerimizi gemilerin sağına ve soluna TOLGA'nın radarları ve komuta kontrol sistemiyle yönetilecek şekilde monte ettik ve bunların stabilizasyon sistemli versiyonlarını TCG Beykoz gemisine yerleştirdik. Başlangıçta tek namlulu versiyonlarını koymuştuk. Şimdi çift namlulu versiyonlarını koyuyoruz. Bir sonraki ay onların da testleri yapılıyor olacak. Dolayısıyla bu gemilere hem havadan gelebilecek kamikaze tehditlere karşı ki Karadeniz'de, Ukrayna'da ciddi tecrübelerimiz oluştu bu konuda hem de insansız kamikaze deniz araçlarına karşı ki; malum Rusya'nın gemisi böyle bir saldırıyla batırıldı. Dolayısıyla bu tip tehditlere de bu şekilde cevap verebilecek bir çözümü de getirmiş oluyoruz."

Gemilerde seyir füzelerinin önlenmesine ilişkin sistemler yer aldığını ancak bunların belli bir açının altına inemediğini vurgulayan Keleş, "Radarları tamamen yüksek hızlı hava hedeflerini tespit için kodlanmış radarlar. Dolayısıyla onlar dron gibi çok küçük radar kesitli ve yavaş hızlı hedefleri tespit edemiyorlar. Artı kamikaze insansız deniz araçları küçük olduğu için onlar da yine yeterli radar izi oluşturamadığı için kilit atamıyorlar. Dolayısıyla TOLGA gemilerin bu ihtiyacını karşılamak üzere çok spesifik bir çözüm. Kendi Deniz Kuvvetlerimizle başladık. İnşallah farklı gemilere de bu şekilde taşınılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TOLGA sivil gemilere de entegre edilebiliyor olacak"

Keleş, saldırı amaçlı kullanılan insansız hava ve deniz araçlarının sadece askeri gemileri değil, sivil gemileri de tehdit etmeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Malum Karadeniz'de kuru yük gemileri vesaire, şimdi bu tip tehditlere karşı korunması için onların da ihtiyacı olacak. Fakat uluslararası regülasyonlar buna izin vermiyor. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla temas halindeyiz. Bunun artık bir realite olduğunu ve gemilerin kendilerini korumak için bu tip sistemlere ihtiyaç duyduklarını Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü'ne iletiyor olacaklar. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Öyle bir açılım da söz konusu olursa gemilerin bu anlamda koruması için de yine TOLGA sivil gemilere de entegre edilebiliyor olacak. Çünkü bu tip tehditlere muhatap olunan güzergahlarda sigorta fiyatları çok yükselmeye başladı bu tehditler nedeniyle. Böyle bir risk sigorta risklerini arttırdığı için sigorta primleri de yükseliyor. O da armatörler için ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Ama bu tür çözümler onların o maliyetlerini tekrar düşürecektir. TOLGA da EBU olarak yani 'etkili, basit ve ucuz' bir sistem olarak bu tür dertlere deva bir çözüm."

PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın, 200 deniz mili mesafeden operasyon yapabildiğini, insansız kara ve hava araçlarından, gemilerden yönetilebilen bir sistem olduğunu bildiren Keleş, "Deniz Kuvvetlerimiz için deniz tehditlerine karşı çok ciddi bir kuvvet çarpanı. Deniz Kuvvetleri envanterine şimdi iki sistemin envantere girişiyle ilgili sözleşme imzalandı. Onların teslim ve test süreçleri tamamlandığında o sistemleri envantere almış olacağız." dedi.

"Bilim olimpiyatlarında ciddi dereceler almaya başladık"

TEKNOFEST'lerle ülkenin kaderinin değiştiğini aktaran MKE Genel Müdürü Keleş, "TEKNOFEST gençliği, tamamen teknolojiye odaklanmış, teknolojiye erişim arzusu, özgüveniyle yetişen çocuklarla bu ülkenin geleceği çok hızlı bir şekilde farklı bir yere evrildi, evriliyor. Bu özgüvendendir ki artık uluslararası yarışmalarda, bilim olimpiyatlarında ciddi dereceleri almaya başladık." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in sadece öğrencilerin ya da okulların yarıştığı bir festival olmadığını, endüstriyle entegre bir hale geldiğini belirten Keleş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz MKE olarak TEKNOFEST'lerde bizim konumuzla alakalı projelerde birinci olan takımları, ikinci olan takımları, takım halinde aday mühendis olarak alıyoruz. Yani kişisel başarılarından bağımsız bir şekilde alıyoruz ve bunları bizim MKE kendi içerisindeki gerçek projelerle entegre çalıştırmaya başlıyoruz. Bir taraftan okul projelerine sponsor olurken oradaki hocalarından danışmanlık alırken bir taraftan onları da gerçek projelerle entegre etmeye çalışıyoruz."