X platformunda paylaşılan bağlantılarda başlıklara yeniden yer verilecek
Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X uygulaması ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL) ön izleme kartlarındaki başlıkların yeniden görüneceğini duyurdu.
Ankara
Musk'ın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın güncellemesinde, URL yani bağlantı (link) yapılan paylaşımlarda başlıklar da bulunacak.
Musk, söz konusu başlıkların URL'ye ait fotoğrafın üst kısmında bulunacağını ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.