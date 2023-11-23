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Teknoloji

X platformunda paylaşılan bağlantılarda başlıklara yeniden yer verilecek

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X uygulaması ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL) ön izleme kartlarındaki başlıkların yeniden görüneceğini duyurdu.

Irmak Akcan  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
X platformunda paylaşılan bağlantılarda başlıklara yeniden yer verilecek

Ankara

Musk'ın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın güncellemesinde, URL yani bağlantı (link) yapılan paylaşımlarda başlıklar da bulunacak.

Musk, söz konusu başlıkların URL'ye ait fotoğrafın üst kısmında bulunacağını ekledi.​​​​​​​

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