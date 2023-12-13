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Teknoloji

Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız patlamasının detaylarını yakaladı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nde binlerce yıl önce meydana gelen yıldız patlamasının önceden keşfedilmemiş detaylarını yakaladı.

Yavuz Aydın  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız patlamasının detaylarını yakaladı webbtelescope.org

Ankara

CNN'nin haberine göre, tespit edilen görüntü, bir yıldızın patlamasıyla meydana gelen ve "Cassiopeia A (Cas A)" adı verilen süpernovaya ait şimdiye kadar yakalanan en detaylı görüntü oldu.

Gökbilimciler, süpernova kalıntısını önceki gözlemlerde kullanılanlardan farklı ışık dalga boylarında görmek için Webb'in "Yakın Kızılötesi Kamerası"nı ( NIRCam) kullandı.

Purdue Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Gökbilimci Danny Milisavljeviç, yaptığı açıklamada, "Patlamış bir yıldıza ait daha önce böyle bir görüntü görmemiştik. Süpernovalar kozmolojik evrimin temel itici güçleridir. Enerjileri, kimyasal zenginlikleri gibi, süpernovalar hakkındaki bilgimize yönelik çok şey var. Bu galaksimizdeki bir süpernovaya en yakın bakışımız." ifadesini kullandı.

NIRCam'in çözünürlüğüyle, ölen bir yıldızın patladığında nasıl parçalandığının ve ardında küçük cam parçalarını andıran iplik benzeri oluşumlar bıraktığının görülebildiğini kaydeden Milisavljeviç, görüntülerin, bu yıldızın nasıl patladığına dair bakış açısı sağladığını belirtti.

Cas A, 11 bin ışık yılı uzaklıkta, 96,6 trilyon kilometre boyunca uzanıyor

10 bin yıl önce patlayarak süpernovaya dönüşen yıldızdan geriye kalan gaz ve toz girdaplarından oluşan Cas A, 11 bin ışık yılı uzaklıkta, Cassiopeia Takımyıldızı'nda (Kraliçe veya Koltuk Takımyıldızı) bulundu.

Cass A'nın ışığı, Dünya'ya ilk defa yaklaşık 340 yıl önce ulaşırken; Samanyolu Galaksisi'nde bilinen en genç süpernova olan bu gök cisminin kalıntıları 10 ışık yılı veya 96,6 trilyon kilometre boyunca uzanıyor.

Turuncu ve açık pembe renk parıltıları, yıldızın püskürttüğü elementleri gösteriyor

NIRCam ile yakalanan görüntü, yıldızın patlamadan önce uzaya püskürttüğü gazla çarpışan süpernovanın oluşturduğu etkileşimin benzeri görülmemiş ayrıntılarını gösteriyor.

Yeni NIRCam görüntüsünde, süpernova kalıntısının iç kısmında etkileşim sonucu oluşan turuncu ve açık pembe renk parıltıları hakim.

Söz konusu renkler, yıldızın püskürttüğü oksijen, argon, neon ve kükürt gibi gaz halindeki elementlere işaret ediyor.

Nisan 2023'te de Webb Teleskobunun orta kızılötesi aygıtınca (MIRI), Cas A'nın içinde "yeşil canavara" benzer görüntü kaydedilmişti. Süpernova kalıntılarını inceleyen bilim insanları, görüntülerdeki parlak yeşil halkaya Boston'daki Fenway Park'tan esinlenerek "yeşil canavar" adını vermişti.

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