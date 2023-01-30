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Teknoloji

Van'da 14 ilden üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Mühendislik Kampı" başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) başlatılan "Farklı Alanlar Yeni İnsanlar Tematik Kış Kampları" programı kapsamında düzenlenen "Mühendislik Kampı" Van'da başladı.

Emre Ilıkan   | 30.01.2023
Van'da 14 ilden üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Mühendislik Kampı" başladı Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen kampa Adana, Zonguldak, Kayseri, Diyarbakır, Şırnak, Sivas, Denizli, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Edirne ve Tekirdağ'daki yurtlarda kalan 150 üniversite öğrencisi katıldı.

Programın açılışında konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite öğrencilerinin kendilerini geliştirmeleri açısından bu tür programların önemli olduğunu söyledi.

Kentte 5 gün sürecek kampta, alanında uzman birçok önemli ismin eğitim vereceğini belirten Şevli, "Bu tür programlar network ile mühendislik alanında okuyan ve çalışanların birbirlerini tanımalarına katkı sağlıyor. Bilgisayar mühendisliğinde uzaktan çalışma dönemi de başladı. Bugün online olarak Türkiye'den farklı bir ülkeye hizmet verebilirsiniz. Dolayısıyla burada ekip olma, paslaşma, birbirine iş gönderme konuları önem kazanıyor. Kampta güzel bir network oluşacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Üniversite olarak bilime ve teknolojiye üst düzeyde önem verdiklerini ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Bilgisayar Mühendisliği bölümüne ilk kez öğrenci aldık. Kadromuzu çok güçlendirdik. Gerek programlama gerek de yazılım alanında çok yetkin arkadaşlarımız var. Bu gücümüzü kullanarak şehirdeki en iyi üç fen lisesi, proje okulu olan Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Anadolu Lisesindeki dokuzuncu sınıf öğrencilerine yönelik 'Van MAT-BİL Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi'ni başlattık. Okullarda nasıl basketbol ile futbol takımları varsa aynı şekilde matematik ve bilgisayar takımlarını da oluşturuyoruz. Çocuklarımıza şimdiden çizgi teorisi, algoritma gibi dersler veriyoruz."

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu da "Mühendislik Kariyeri" konulu ders verdi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri de katıldı.

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