Uzay teknolojilerindeki bağımsızlık yarışı ülkelerin savunma geleceğini de belirleyecek PUURA Havacılık ve Uzay Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Batuhan Kaya, uzay teknolojilerinin savunma sanayisi açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin kendi GPS sistemi olan Uluğ Bey çok kritik bir hamle." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaya, PUURA olarak roket geliştirme konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaya, üzerinde çalıştıkları ürünlerden en önemlisinin sıvı yakıtlı roket motorları olduğunu belirterek, “Türkiye’de doğrudan bir platforma takılıp kullanıma hazır sıvı yakıtlı motor bizimkidir. Defalarca ateşlediğimiz motor. Gayet iyi çalışan ve bir anlamda kendisinden bekleneni yerine getirmesi itibarıyla en iyi motorlardan bir tanesidir. Farklı testlerini yapıyoruz. Şu an belirli performans haritalarına yönelik uzun vadeli çalışma testlerini sürdürmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Ürettikleri motorun itki yoğunluğu yüksek bir motor olduğuna dikkati çeken Kaya, “Motorun kendisi 10 kilogram ağırlığında. Şu an itibarıyla 500 kilograma kadar bir yükü havalandırabiliyor. Sadece süpersonik değil, ilerleyen dönemde hipersonik potansiyel de barındıran bir motor olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaya, derin teknoloji yatırımlarının Türkiye’de yükseliş trendi gösterdiğini belirterek, uzay ve savunma alanında ilerleyen yıllarda startup ekosisteminin etkisinin daha belirgin şekilde hissedileceğini anlattı.

Startupların uzun vadeli finansman bulmakta zorluk çektiğini ifade eden Kaya, derin teknoloji alanındaki uzun vadeli desteklerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kaya, teknoloji geliştirme sürecinde üniversitelerin en büyük katkısının teknoparklar olduğunu belirterek, “Boğaziçi Teknopark’ta uzun süre vakit geçirdik. Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran bey liderliğindeki Boğaziçi Teknopark’ın bize çok büyük katkıları oldu.” dedi.

“Fırlattığınız bir füze ile ilgili ABD’nin 30 saniye içinde haberi olabiliyor”

Uzay alanında son dönemde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Kaya, sivil şirketlerin dahi askeri hizmetler sunduğunu ifade etti. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Starlink dediğimiz sistemin bir anlamda ciddi bir savunma uygulaması var. Bunu SpaceX’in sitesine girdiğiniz zaman da görebilirsiniz. Starshield diye yeni bir sekme açmışlar. Erken ihbar sistemi. Bizim Çelik Kubbemiz gibi onların da Altın Kubbe çalışmaları var. Bu da o proje için kullanacakları bir erken ihbar sistemi. Sizin buradan fırlattığınız bir füze ile ilgili ABD’nin 30 saniye içinde haberi olabiliyor. Bu çok güçlü bir savunma kabiliyeti aslında. Uzayda ciddi bir bağımsızlık mücadelesi var. Uzaydaki bağımsızlığın korunması için adımlar atılması gerekiyor. Bunun için bir önceki Trump hükümeti Uzay Kuvvetlerini kurdu. Hava kuvvetleri, deniz ve kara kuvvetlerinin yanında bir de uzay kuvvetleri var. Uzayda Amerika’nın bağımsızlığını güçlendirmemiz, Amerikan bayrağını dalgalandırmamız gerekiyor diye.”

“Türkiye’nin kendi GPS sistemi Uluğ Bey çok kritik bir hamle”

Kaya, Türkiye’nin kendi GPS sistemi olan Uluğ Bey’in çok kritik bir hamle olduğunu belirterek, “Yine Selçuk Bayraktarların yaptığı bir proje bu. Bağımsız bir GPS altyapısının son derece kritik olduğunu söylemek mümkün. Uzayda bir masa kuruluyor şu an ve o masa kurulurken bir ayağı olmadığımız takdirde sonradan o masaya oturmamıza izin vermeyecekler. Bu açıdan da aslında nükleere benziyor. Bütün dünya için uzayda ciddi bir bağımsızlık problemi var.” ifadelerini kullandı.