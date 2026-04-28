Uydu ve uzay sektörünün güvenliği Ankara'da masaya yatırılacak Uydu ve uzay sektörünün güvenliği ile bu alanlarda yaşanan son gelişmeler yarın başkentte düzenlenecek INSECSPACE'2026 Konferansı'nda ele alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre etkinlik, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ile MONIN işbirliğinde yapılacak.

AA da konferansa "Global İletişim Ortağı" olarak medya desteği sağlayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda yapılacak INSECSPACE'2026 Konferansı'nda, uzay teknolojilerinden siber güvenliğe ve yeni nesil uydu mimarilerine kadar çeşitli alanlarda uzmanlar gelişmeleri değerlendirecek.

INSECSPACE'2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı, son dönemde uzay ve uydu teknolojilerinin, teknolojik ilerlemenin göstergesi olmaktan öteye geçerek güvenlik, egemenlik, sürdürülebilirlik ve stratejik işbirliğinin merkezinde yer alan kritik bir alana dönüştüğünü söyledi.

Dijital çağda, uzay sistemlerinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir kullanımının artık bir tercih meselesi değil, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu vizyon doğrultusunda, uzay, uydu sistemleri ve siber güvenlik kesişiminde faaliyet gösteren, uzayda başta yapay zeka, kuantum, çoklu yörünge (multi orbit operation), ikili kullanım (dual-use), robotik enkaz temizleme, uydu ömrü uzatma, tedarik zinciri güvenliği olmak üzere yenilikçi teknolojilerin güvenli kullanımına güçlü bir şekilde odaklanan, yüksek değerli ve stratejik konumlu bir platform olan INSECSPACE'2026 Konferansı yarın BTK Konferans Salonu'nda, 'Uydu Sistemlerinde Yenilikçi Teknolojilerin Güvenli Kullanımı' ana temasıyla gerçekleştirilecek." dedi.

Sektördeki kilit paydaşlar buluşacak

Son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler, bölgesel krizler ve artan jeopolitik gerilimlerin uydu sistemlerinin haberleşmeden savunmaya, istihbarattan kritik altyapı yönetimine kadar her alanda önemini gösterdiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle siber tehditler, elektronik harp faaliyetleri, sinyal karıştırma girişimleri ve veri güvenliği riskleri, uzay altyapılarının yalnızca performansını değil, aynı zamanda güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, INSECSPACE'2026 Konferansı ile ülkemizdeki uzay ekosisteminde güvenlik odaklı bir inovasyon kültürünü geliştirmeyi, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda konferans, uzay, havacılık ve savunma sanayi şirketlerini, uydu operatörlerini ve üreticilerini, kamu ve devlet kurumlarını, politika yapıcıları, stratejik planlamacıları, sektör karar vericilerini, akademisyenleri ve AR-GE ekosisteminin kilit paydaşlarını bir araya getirecek."

Yazıcı, konferansta Yenilikçi ve Gelişmekte Olan Uydu Teknolojileri ve Ulusal Savunmadaki Rolleri, Uzay Ekonomisi ve Durumsal Farkındalığı, Dayanıklı ve Güvenli Uydu İletişim Teknolojileri, Gelecek Uydu Teknolojileri başlıklarıyla oturumların düzenleneceğini ifade etti.