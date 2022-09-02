Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi kuruluyor
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), güdümlü proje desteği kapsamında Türk Alman Üniversitesi ile Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (UYAM) güdümlü projesi için sözleşme imzaladı.
İstanbul
Türk Alman Üniversitesinde düzenlenen imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, üniversitelerinde yürütülen çalışmalardan bahsettiği konuşmasında, uluslararasılaşma kapsamında yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak çift diploma ve akreditasyon çalışmaları yaptıklarını aktardı.
Yıldız, ayrıca Almanya'dan başka ülkelerde de çift diploma programlarını hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türk Alman Üniversitesi olarak vizyonumuz üniversitemizi yenilikçi, seçkin, mükemmel bir üniversite haline getirmek, Alman partner üniversitelerimiz ve sanayiyle uluslararası iş birliğini yoğunlaştırmak ve yeni iş birlikleri kurmaktır. Bu amaçla araştırma alanında öncelikli alan profillerini ileriye götürmek, eğitim ve araştırmalarda mükemmelliği teşvik etmek için birçok alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. İşte UYAM gibi projelerimiz de bu niyet ve çabalarımızın birer somut kanıtıdır."
Merkez yenilikçi çalışmalara öncülük edecek
Merkez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Türk Alman Üniversitesi bünyesinde kuruluyor.
İstanbul ve çevresindeki otomotiv, çelik, metal, beyaz eşya, gemi inşa, boya, galvaniz ve emaye ve diğer ilgili sektörlerin korozyon gibi yüzey işlemleriyle ilgili sorunlarına inovatif çözümler üretilecek.
UYAM güdümlü projesi ile yüzey mühendisliği araştırmaları alanında kurulacak olan merkez yenilikçi çalışmalara öncülük edecek. Toplam bütçesi yaklaşık 26 milyon TL olan projeye, İstanbul Kalkınma Ajansı 20 milyon TL destek verecek.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI-TUSAŞ), Tüm Yüzey İşlemleri Derneği ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın da (MESS) paydaş olarak katkı sunacağı merkezin 24 ayda kurulması planlanıyor.
Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi'nde, İstanbul ve çevresinde yoğunlaşan otomotiv, çelik, metal, beyaz eşya, gemi inşası, boya, galvaniz ve emaye ve ilgili diğer sektörler ile kaplama ve ısıl işlem, madeni yağ, makine imalat ve benzeri alanlarda çalışan sanayi kuruluşlarının yüzey işlemleri, korozyon ve ilgili diğer konularda ihtiyaç duydukları akredite test ve analiz ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.
- Merkezde AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon faaliyetleri geliştirilecek
Yüzey mühendisliği konularında üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının gerçekleştirileceği, AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirileceği merkezde, bu alanda nitelikli insan kaynağı da yetiştirilecek.
UYAM'dan başta Türkiye'deki tüm çelik, otomotiv, alüminyum ve benzeri sektörlerdeki üreticiler, tedarikçiler, ihracatçılar ve ithalatçılar, hammadde/yarı madde tedarikçileri ile Türkiye genelinde yüzey işlemleri konusunda araştırma yapan tüm akademisyenler ve ilgili tüm paydaşlar yararlanacak.
İlgili sektörlerdeki işletmelere yüksek kalitede ve düşük maliyetli üretim metotları konusunda rehberlik edecek merkez, yüksek katma değere sahip ürünlerin geliştirilmesine ve rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlayacak.
Aynı zamanda Türk firmalarının akredite test ve sertifikasyon işlemleri konusunda dışa bağımlılığı da azaltılacak.
Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi'nden, Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkeleri başta olmak üzere, çevre ülkelerdeki tüm çelik, otomotiv ve benzeri sektör üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçıları ile çeliği ara ürün olarak kullanan firmalar ve AR-GE kuruluşları da yararlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.