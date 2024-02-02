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Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki veda töreninde konuşan Gezeravcı: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "(Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu) Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil." dedi.

Tuğba Altun  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki veda töreninde konuşan Gezeravcı: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı

Ankara

Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı.

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım"

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, bu ekibin parçası olduğu için gerçekten onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi.

Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.

Gezeravcı, 2 hafta boyunca Axiom'da görev alan herkese misyonun her aşamasında Ax-3 ekibine verdikleri destek için teşekkür ederek "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

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