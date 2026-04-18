Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Feichtinger, uzay alanındaki gelişmeleri değerlendirdi Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Feichtinger, NASA'nın Artemis programına ilişkin, "Bu, Ay'ın yüzeyinde insanların kalıcı varlığının sağlanması için yeni bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) İcra Direktörü Christian Feichtinger, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uzayda işbirliği ve rekabet arasında denge olduğunu ifade eden Feichtinger, "İşbirliği birçok şeyin sağlayıcısı, rekabet ise aslında ilerlemeyi yönlendiriyor." dedi.

Feichtinger, uzaydaki tüm aktörlere bir araya gelmeleri için ortam sunduklarını ancak bunun, rekabete karşı oldukları anlamında gelmediğini belirterek, bazen rekabetin, bazı alanlarda ilerleme kaydetmek için önemli olduğunu söyledi.

IAF'nin, Soğuk Savaş döneminde 1951'de Doğu ile Batı'yı tarafsız ortamda bir araya getirmek için kurulduğunu ifade eden Feichtinger, bugün de bu tutumun önemli olduğunu dile getirdi.

Feichtinger, uzay alanında çalışmaların her zaman askeri ve sivil taraflarla ilerlediğini belirterek, "Olabildiğince her yerde uzayın barışçıl kullanımını teşvik etmek bizim en büyük misyonlarımızdan biri." diye konuştu.

Tarafların bir araya gelerek ortaklık kurabilecekleri bir ortam sunmanın, "insanlığın ve ulusların sosyoekonomik kalkınmasına faydalı olacak şekilde uzayın sivil kullanımını güçlendirmek açısından" önemli olduğunu söyleyen Feichtinger, "Bugün uzay, günlük yaşantımızın her noktasına girmiş ve uzay keşfiyle bağ kuramayacak ülkelere ulaşmış durumda." dedi.

Feichtinger, 77. Uluslararası Uzay Kongresinin (IAC) bu yıl Antalya'da yapılacağını belirterek, uzay trafiğinde düzenlemeye gidilmesi konusunun birçok kuruluşun gündeminde olduğunu, bu konuda ortak bir anlayışın henüz olmadığını ifade etti.

"Özel sektörün uzay faaliyetlerine etkisi giderek belirginleşiyor"

"Özel sektörün uzay faaliyetlerinde önemi ve etkisi giderek önem kazanıyor ve belirginleşiyor." diyen Feichtinger, geçmişte meteoroloji ve telekomünikasyon alanlarında kamudan özel sektöre geçiş olduğunu söyledi. Uzayda da benzer değişimin görüldüğünü belirten Feichtinger, "Burada amaç, Ay araştırmalarına ayrılan bütçe kaynaklarını serbest bırakmak ve alçak Dünya yörüngesini endüstriyel ve ticari işletmecilere devretmektir." dedi.

Feichtinger, ABD örneğine bakıldığında özel şirketlerin uzayda kuracakları istasyonlarda hükümetin müşteri rolünü üstleneceğini dile getirerek, Çin ve Rusya'nın da kendi uzay planlarına devam ettiğini ve bu eğilimi olumlu açıdan değerlendirmek istediğini söyledi.

Türkiye, uzay faaliyetlerinde büyük gelişme gösterdi

Feichtinger, Türkiye'nin Uzay Ajansının kurulmasından bu yana büyük gelişme gösterdiğini vurgulayarak, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun son derece başarılı olduğunu ifade etti.

Gezeravcı'nın yolculuğunun, Türkiye'de gelecek nesilleri heveslendirdiğini söyleyen Feichtinger, "Türkiye'nin arzuları harika ve en üst seviyeden destekleniyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve bakanları tarafından destekleniyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin uzay alanında dünya genelinde aktörlerle bağlantı kurmaya istekli olduğu değerlendirmesini yapan Feichtinger, IAC'nin Antalya'da düzenlenmesinin de Türkiye'nin küresel uzay topluluğunun dikkatini çekme istekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Feichtinger, "Antalya'daki IAC 2026'nın, gelecekte Türkiye'deki uzay ekosistemini güçlendirme açısından kalıcı miras bırakacağını göreceksiniz." ifadesini kullandı.

"Artemis programı uzayda insanlığın kalıcı varlığının sağlanması yönünde bir adım"

"Uzayın keşfi açısından muhtemelen en heyecan verici zamanlarda yaşıyoruz." diyen Feichtinger, NASA'nın Artemis II misyonunun büyük başarıya imza attığını dile getirdi.

Feichtinger, Artemis II mürettebatının, insanlı uzay uçuşlarında bugüne kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiğine dikkati çekerek, 2028'de Ay'a ayak basmanın hedeflendiğini ifade etti.

Apollo programından farklı olarak Artemis misyonları ile Ay'da kalıcı bir üs, Ay ekonomisi ve insanlığın burada varlığını kalıcılaştırmanın hedeflendiğini dile getiren Feichtinger, "Bu bence önemli çünkü şimdiye kadar insanlık her zaman Dünya'ya bağlı ve sınırlı kaldı." dedi.

Feichtinger, Artemis programına ilişkin, "Bu, şimdi Ay'ın yüzeyinde insanların varlığının kalıcılığının sağlanması için yeni bir adım olacak. Bu, tarihi yazacak ve insanlığı gelişimin farklı bir adımına taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Feichtinger'a, Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabı hediye edildi.