Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) programları üzerinden 75 lider ve genç araştırmacının, ülkeye gelerek projelerini gerçekleştirmek için destek kazandıklarını bildirdi.

Uluslararası lider ve genç araştırmacılar TÜBİTAK'ın programlarıyla yurda dönüyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) programları üzerinden 75 lider ve genç araştırmacının, ülkeye gelerek projelerini gerçekleştirmek için destek kazandıklarını bildirdi.

Bakan Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Tersine beyin göçü"ne katkıda bulunan programa işaret eden Kacır, "49'u Türk vatandaşı olan 75 lider ve genç araştırmacı daha ülkemize gelerek, projelerini gerçekleştirmek için destek kazandı. Harvard, Stanford, Oxford gibi üniversitelerde deneyim kazanmış araştırmacılar, bilim ve AR-GE altyapımıza güç katacak. Çalışmalarını Türkiye'de sürdürerek, ülkemizin geleceğine katkı sunacak tüm araştırmacılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bilim insanlarına ve projelerine geniş kapsamlı imkanlar tanınacak"

Öte yandan, Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'ye gelecek araştırmacıların, QS (Quacquarelli Symonds) ve THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları'nda üst sıralarda yer alan üniversitelerde, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan 'Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket' bünyesinde ve Scimago Kurumlar Sıralaması'ndaki saygın merkezlerde yürüttükleri nitelikli çalışmaları Türkiye'ye taşıyacak. Türkiye'de öncü bilimsel araştırmalar yürütecek bilim insanlarına ve projelerine, geniş kapsamlı imkanlar tanınacak. Program çerçevesinde desteklenen araştırmacılara yaşam gideri bursu, aile yaşam gideri bursu, sağlık sigortası ve yol desteği sağlanacak. Araştırmacıların ülkemizde öncü bilimsel araştırmalar yapabilmesi için başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, proje ekibinde yer alacak kişilere yönelik burs ve proje teşvik ikramiyesi ve ev sahibi kurumlara yönelik kurum hissesi desteği verilecek. Bu desteklerin yanı sıra, program ile daha önce ülkemize gelerek çalışmalarına başlayan lider araştırmacılar tarafından yeni araştırmacılara yönderlik desteği de sağlanacak."

Uluslararası Genç Araştırmacılar ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programları kapsamında başvuru yapan araştırmacılar, değerlendirme sonuçlarını TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden kullanıcı girişi yaparak, "Başvurularım" alanından öğrenebilecek. Detaylı bilgiye, "tubitak.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.